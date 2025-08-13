2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi, milyonlarca adayın merakla beklediği konuların başında geliyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından gözler YÖK verilerine ve Ösym'nin resmi sistemlerine çevrilecek. Hedeflediği bölüme ya da üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi olup olmayacağı ise büyük bir soru işareti olarak gündemde. Bugün sona eren tercih işlemlerinin ardından öğrenciler, listelerini son kez kontrol edip yerleştirme sonuçlarını beklemeye başlayacak. Peki, Tercih dönemi ne zaman bitiyor? 2025 YKS tercihleri ne zaman bitecek, uzatılacak mı?

TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 YKS tercih süreci, 1 Ağustos'ta ÖSYM AİS platformu üzerinden başladı. Tercih yapacak adaylar için bugün son gün olup, 13 Ağustos itibarıyla tüm tercih başvuruları tamamlanmış olacak. Öğrenciler, tercihlerini son güne bırakmadan işlemlerini tamamlamaya özen gösteriyor.

YKS TERCİHLERİ SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci, tercih aşamasına geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'de başarılı olan adaylar, üniversite tercihlerini 1 Ağustos 2025 itibarıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapmaya başladı. Tercih başvuruları, 13 Ağustos 2025 günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Bu tarihten sonra tercih işlemleri kapatılacak ve adaylar tercihlerini kesinleştirmiş olacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında henüz resmi bir duyuru yapmadı. Ancak önceki yılların verileri göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların tercihlerin kapanmasından sonraki yaklaşık iki hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kolayca sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler tercih ettikleri bölümlere yerleşme durumlarını öğrenmiş olacaklar.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, kayıt süreci resmen başlayacak. Üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasında e-kayıtlarını ilgili üniversitelerin online sistemleri üzerinden tamamlayabilecek. E-kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adaylar ise, kayıt döneminde doğrudan üniversitelere giderek şahsen başvuru yapma imkanına sahip olacaklar. Bu süreçte adayların, kayıt takvimini dikkatle takip etmeleri önem taşıyor.