Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti

Manisa'da bir balon satıcısı, çocukları camiye teşvik etmek amacıyla teravih sonrası ücretsiz balon dağıtmak istedi. Ancak kısa sürede oluşan kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

KARMAŞA ÇIKTI, BALONLAR ZİYAN OLDU

Balonların dağıtımı sırasında yaşanan karmaşada bazı balonların patladığı ve ziyan olduğu görüldü. O anlara tepki gösteren balon satıcısı, "Yaptığımın bir anlamı kalmadı. Kaç tanesini ziyan ettiniz! Allah sizi affetsin." sözleriyle sitem etti.

"BÜYÜKLERİN YAPTIĞI TERBİYESİZLİK"

Olayın ardından sosyal medyada bir paylaşım daha yapan balon satıcısı, "Bu camide ben balon dağıtıyorum. Bu büyüklerin yaptığı terbiyesizliği izleyin" ifadelerini kullandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay izleyenlerin de tepkisini çekti.

