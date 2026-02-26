Haberler

Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti

Güncelleme:
Manisa'da bir balon satıcısı, teravih sonrası çocukları camiye teşvik etmek için ücretsiz balon dağıttı. Ancak kısa sürede oluşan kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Balonların dağıtımı sırasında bazı balonlar patladı ve ziyan oldu. Balon satıcısı, yaşanan duruma sitem ederek, "Yaptığımın bir anlamı kalmadı. Kaç tanesini ziyan ettiniz! Allah sizi affetsin." dedi.

  • Manisa'da bir balon satıcısı teravih sonrası çocuklara ücretsiz balon dağıtmak istedi.
  • Balon dağıtımı sırasında oluşan kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.
  • İzdiham sırasında bazı balonlar patladı ve ziyan oldu.

Manisa'da bir balon satıcısı, çocukları camiye teşvik etmek amacıyla teravih sonrası ücretsiz balon dağıtmak istedi. Ancak kısa sürede oluşan kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

KARMAŞA ÇIKTI, BALONLAR ZİYAN OLDU

Balonların dağıtımı sırasında yaşanan karmaşada bazı balonların patladığı ve ziyan olduğu görüldü. O anlara tepki gösteren balon satıcısı, "Yaptığımın bir anlamı kalmadı. Kaç tanesini ziyan ettiniz! Allah sizi affetsin." sözleriyle sitem etti.

"BÜYÜKLERİN YAPTIĞI TERBİYESİZLİK"

Olayın ardından sosyal medyada bir paylaşım daha yapan balon satıcısı, "Bu camide ben balon dağıtıyorum. Bu büyüklerin yaptığı terbiyesizliği izleyin" ifadelerini kullandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay izleyenlerin de tepkisini çekti.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Teravih namazı yok..Hz.Peygamber evde dört rekat kilmistir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet ELMACI:

Ya arkadaş sanane. Kimsenin kafasına silah dayayan yok. İsteyen kılar isteyen kılmaz. Bu haberin altına bunu yazmak mı geldi aklına sadece.

yanıt4
yanıt1

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

