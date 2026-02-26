Teravih sonrası çocukları sevindirmek istedi, büyükler her şeyi berbat etti
Manisa'da bir balon satıcısı, teravih sonrası çocukları camiye teşvik etmek için ücretsiz balon dağıttı. Ancak kısa sürede oluşan kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Balonların dağıtımı sırasında bazı balonlar patladı ve ziyan oldu. Balon satıcısı, yaşanan duruma sitem ederek, "Yaptığımın bir anlamı kalmadı. Kaç tanesini ziyan ettiniz! Allah sizi affetsin." dedi.
KARMAŞA ÇIKTI, BALONLAR ZİYAN OLDU
Balonların dağıtımı sırasında yaşanan karmaşada bazı balonların patladığı ve ziyan olduğu görüldü. O anlara tepki gösteren balon satıcısı, "Yaptığımın bir anlamı kalmadı. Kaç tanesini ziyan ettiniz! Allah sizi affetsin." sözleriyle sitem etti.
"BÜYÜKLERİN YAPTIĞI TERBİYESİZLİK"
Olayın ardından sosyal medyada bir paylaşım daha yapan balon satıcısı, "Bu camide ben balon dağıtıyorum. Bu büyüklerin yaptığı terbiyesizliği izleyin" ifadelerini kullandı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay izleyenlerin de tepkisini çekti.