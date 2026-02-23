Haberler

Teravih namazı sırasında yaptıkları fark edilince camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında camide TikTok videosu çekmeye çalışan kızları fark eden diğer namaz kılan kadınlar, "Hem namaz kılmıyorsunuz hem de insanları rahatsız ediyorsunuz. Buradan hemen gidin" diyerek tepki gösterdiler.

Teravih namazı sırasında camide TikTok videosu çekmeye çalışan genç kızlar, diğer cemaatin tepkisiyle karşılaştı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"BURADAN HEMEN GİDİN"

Namaz esnasında video çekmeye başlayan gençleri fark eden bazı kadınlar duruma müdahale etti. Cemaatten kadınlar, "Hem namaz kılmıyorsunuz hem de insanları rahatsız ediyorsunuz. Bence buradan hemen gidin" diyerek gençleri uyardı. Sözlü uyarının ardından gençler cami içerisinden uzaklaştı.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıibrahim gübektaş:

Bu telefon işi iyice çığrındançıktı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAKREP KRAL:

milletin eşinide paylaşıyorsunuz bre gafller

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

