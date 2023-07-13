Tenha zıt anlamlısı nedir? Tenha kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir?

Tenha kelimesinin zıt anlamlısı, özellikle tenha kelimesini sık sık kullanmakta olan kişiler tarafından merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde Tenha zıt anlamlısı nedir? sorusu ile gün içerisinde araştırılıyor.

Tenha kelimesi Türkçede genellikle ıssız yerleri belirtmek için kullanılmakta olan kelimelerden bir tanesidir. Tenha zıt anlamlısı da merak edilen kelimeler arasında yer alıyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde Tenha kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Tenha kelimesinin zıt anlamlısı hangi kelimelerdir?

TENHA ZIT ANLAMLISI NEDİR?

Türkçede Tenha kelimesinin zıt anlamlısı olarak "Kalabalık, İşlek, Yoğun" kelimeleri kullanılır. Bu kelimeler tenha kelimesinin zıt anlamlısı olarak kabul edilir. Türkçede herhangi bir kelimenin birden fazla zıt anlamlısı bulunabilir. Türkçe bu yönden oldukça zengin bir dildir. Türkçenizi geliştirmek için zaman zaman kelimelerin zıt anlamlarına göz atmak, size büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

TENHA NE DEMEK?

Tenha kelimesi, Türkçede "yalnız, ıssız, insanlardan uzak, sessiz" gibi anlamlara gelir.

TENHA KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Okul çıkışında cadde kalabalıktı ve insanlar aceleyle evlerine doğru ilerliyorlardı.

İşlek bir alışveriş merkezinde birçok mağaza bulunuyor ve müşteriler arasında yoğun bir hareketlilik var.

Sabah saatlerinde metrobüs durakları yoğun olur ve insanlar işlerine yetişmek için birbirleriyle yarışır.

Pazar günleri şehir merkezi kalabalık olur ve insanlar alışveriş yapmak için dolaşır.

Öğle arasında restoranlar işlek olur ve çalışanlar yemeklerini yemek için sıraya girer.

Tatil dönemlerinde havaalanları yoğun olur ve seyahat edenler uzun kuyruklarda bekler.

Şehir trafiği genellikle yoğun olur ve sabah ve akşam saatlerinde trafik sıkışıklığı yaşanır.

Konser günlerinde konser mekanı etrafı kalabalık olur ve hayranlar giriş için sıraya girer.

Turistik bölgeler yaz aylarında yoğun olur ve turistler o bölgeyi ziyaret etmek için gelir.