Temizlik işçisine çirkin hareket! Yere çöp atanları uyardı, saldırıya uğradı
Zonguldak'ta yere çöp atan gençleri uyaran bir temizlik görevlisi, önce '"Temizlemek zorundasın" cevabını aldı. Sonrasında ise grup temizlik işçisine fiziksel saldırıya uğradı.
- Zonguldak'ta temizlik işçisi, yere çöp atan bir grubu uyardıktan sonra fiziksel saldırıya uğradı.
- Saldırganların kimliği henüz belirlenemedi.
- Olay anları kameralara yansıdı.
Zonguldak'ta vicdanları yaralayan bir olay yaşandı.Olay, kentin işlek bir noktasında meydana geldi. Görevini yapan temizlik işçisi, yere çöp atan bir grup genci görerek onları uyardı.
"SEN TEMİZLEMEK ZORUNDASIN"
İddialara göre, uyarının ardından gençlerden biri temizlik görevlisine, "Sen temizlemek zorundasın" şeklinde tepki gösterdi.
FİZİKSEL SALDIRI
Kısa sürede tırmanan gerilim, gençlerin temizlik görevlisine yönelik başlattığı fiziksel saldırıyla devam etti. Kimliği henüz belirlenemeyen gençler, görevliyi darp etmeye başladı. O anlar kameralara yansıdı.