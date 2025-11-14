Temizlik işçisine çirkin hareket! Yere çöp atanları uyardı, saldırıya uğradı

Zonguldak'ta vicdanları yaralayan bir olay yaşandı.Olay, kentin işlek bir noktasında meydana geldi. Görevini yapan temizlik işçisi, yere çöp atan bir grup genci görerek onları uyardı.

"SEN TEMİZLEMEK ZORUNDASIN"

İddialara göre, uyarının ardından gençlerden biri temizlik görevlisine, "Sen temizlemek zorundasın" şeklinde tepki gösterdi.

FİZİKSEL SALDIRI

Kısa sürede tırmanan gerilim, gençlerin temizlik görevlisine yönelik başlattığı fiziksel saldırıyla devam etti. Kimliği henüz belirlenemeyen gençler, görevliyi darp etmeye başladı. O anlar kameralara yansıdı.