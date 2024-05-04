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Temel Karamollaoğlu bırakıyor mu, istifa edecek mi?

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5'te katıldığı canlı yayında, genel başkanlığı bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili soruyu yanıtladı. Peki, Temel Karamollaoğlu bırakıyor mu, istifa edecek mi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayında genel başkanlığı bırakacağını açıkladı. Temel Karamollaoğlu bırakıyor mu, istifa edecek mi?

TEMEL KARAMOLLAOĞLU BIRAKIYOR MU?

Partinin kongre tarihinin henüz netleşmediğini ancak 30 Haziran'da yapılabileceğini dile getiren Karamollaoğlu, "Kongre tarihimiz normalde ekim ayında. Ekim ayı biraz bana uzun bir süre gibi geldi. Bundan dolayı arkadaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını, bizim ekimden önce bir olağanüstü kongre yapmamızın daha uygun olacağını söylemiştim." ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU: BİR VEYA İKİ İSİM ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLANDIĞINDA KONREYE GİDECEĞİZ

Şu an bir aday olmadığını, bu konuda teşkilat mensuplarının kanaatlerini alacaklarını aktaran Karamollaoğlu, "Bir veya iki isim üzerinde mutabakat sağlandığında kongreye gideceğiz." dedi. Karamollaoğlu, genel başkanlık için görevi hakkıyla yerine getirecek bir isim belirleneceğini söyledi.

"HANGİ ARKADAŞIMIZ GENEL BAŞKAN OLURSA ONUN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ OLACAĞIM"

Temel Karamollaoğlu, bir başka soru üzerine, "Siyasetten tamamen çekilme diye bir düşüncem yok. Genel başkanlıktan ayrılacağım, hangi arkadaşımız genel başkan olursa onun en büyük destekçisi, yardımcısı olacağım." diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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