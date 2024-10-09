Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir, ne işe yarar?

Son dönemde sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına yönelik denetimlerin sıkılaşmasıyla birlikte, bazı kullanıcılar Telegram gibi uygulamaların da kapatılıp kapatılmayacağı konusunda endişe duymaya başladı. Peki, Telegram kapatılacak mı? Telegram nedir ve ne işe yarar? İşte detaylar...

TELEGRAM KAPATILACAK MI?

Telegram'ın kapatılacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak, Türkiye'de sosyal medya ve dijital platformlar üzerindeki denetimlerin artması ve çeşitli uygulamaların incelenmesi nedeniyle, kullanıcılar Telegram gibi platformların geleceği hakkında merak içerisindeler.

TELEGRAM NEDİR, NE İŞE YARAR?

Telegram, 2013 yılında Pavel Durov tarafından kurulan, bulut tabanlı bir mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp, Signal gibi popüler mesajlaşma uygulamalarına alternatif olarak kullanılmaktadır.

TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Telegram şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.