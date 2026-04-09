Telefonuna gelen 'kredi' mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

Düzce'de telefonuna gelen "hibe kredi" mesajına inanan bir vatandaş 1 milyon lirasından oldu.

WHATSAPP’TAN GELEN MESAJA İNANDI, TÜM BİRİKİMİNİ YOLLADI

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de yaşayan F.S. (50), WhatsApp uygulaması üzerinden kendisine gelen "yüksek miktarda hibe kredi elde ettiniz" şeklindeki mesaja inanarak, şüpheliler tarafından verilen IBAN numarasına 1 milyon 58 bin 400 lira gönderdi. Bir süre sonra iletişime geçtiği kişilere ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan F.S., 23 Şubat'ta durumu güvenlik güçlerine bildirerek şikayetçi oldu.

HESAPLARDA 8 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı telefon numaralarından yola çıkarak kimlik ve adres tespiti yaptı.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından Kocaeli'de 4 ve İzmir'de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; E.Ş. (55), H.S.K. (48), V.E. (45), B.N.A. (26) ve E.Y'yi (46) gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ilgili kurumlar ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde, şüphelilerin hesaplarında son 1 aylık dönemde yaklaşık 8 milyon liralık para giriş ve çıkışı olduğu belirlendi.

3'Ü TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S.K., E.Ş. ve E.Y., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheliler B.N.A. ve V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı