Haberler

Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de bir vatandaş, WhatsApp uygulaması üzerinden kendisine gelen "yüksek miktarda hibe kredi elde ettiniz" şeklindeki mesaja inanarak, şüpheliler tarafından verilen IBAN numarasına 1 milyon 58 bin 400 lira gönderdi. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerince Kocaeli ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

WHATSAPP’TAN GELEN MESAJA İNANDI, TÜM BİRİKİMİNİ YOLLADI

Edinilen bilgiye göre, Düzce'de yaşayan F.S. (50), WhatsApp uygulaması üzerinden kendisine gelen "yüksek miktarda hibe kredi elde ettiniz" şeklindeki mesaja inanarak, şüpheliler tarafından verilen IBAN numarasına 1 milyon 58 bin 400 lira gönderdi. Bir süre sonra iletişime geçtiği kişilere ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan F.S., 23 Şubat'ta durumu güvenlik güçlerine bildirerek şikayetçi oldu.

HESAPLARDA 8 MİLYON LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

Şikayet üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı telefon numaralarından yola çıkarak kimlik ve adres tespiti yaptı.

Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların ardından Kocaeli'de 4 ve İzmir'de 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; E.Ş. (55), H.S.K. (48), V.E. (45), B.N.A. (26) ve E.Y'yi (46) gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında ilgili kurumlar ve bankalarla yapılan yazışmalar neticesinde, şüphelilerin hesaplarında son 1 aylık dönemde yaklaşık 8 milyon liralık para giriş ve çıkışı olduğu belirlendi.

3'Ü TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S.K., E.Ş. ve E.Y., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Diğer şüpheliler B.N.A. ve V.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumları — orhan eren:

radikal zeka geriligi sorunu var bu vatandasin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları — Güray Dilli:

Para ele geçirilmiş mi, para . Tutuklamayla olmuyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

