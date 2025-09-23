TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ hakkında neden soruşturma açıldı

Günümüz Türkiye'sinde medya dünyasında cesur, eleştirel ve bağımsız yayıncılığıyla dikkat çeken isimlerden biri olan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, hem gazetecilik kariyeri hem de siyasi geçmişiyle kamuoyunun yakından tanıdığı bir figürdür. Son dakika haberine göre hakkında soruşturma açılan Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ hakkında neden soruşturma açıldı? İşte soruşturma dosyasına dair detaylar...

TELE1 GENEL YAYIN YÖNETMENİ MERDAN YANARDAĞ KİMDİR?

Merdan Yanardağ, 1959 yılında Sivas'ın Divriği ilçesinde doğmuş bir gazeteci, yazar, programcı ve medya yöneticisidir. Nüfus kayıtlarında doğum tarihi 24 Şubat 1961 olarak geçmektedir. İstanbul'da büyüyen Yanardağ, eğitim hayatını da burada tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Yanardağ, aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptıktan sonra, Maltepe Üniversitesi'nde sosyoloji alanında doktorasını tamamlamıştır.

1970'li yıllarda öğrencilik yıllarında aktif siyasi mücadele içinde yer alan Yanardağ, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası tutuklanmış ve bu süreç onun politik duruşunu şekillendiren önemli bir kırılma noktası olmuştur.

Gazetecilik kariyerine 1985 yılında Günaydın Gazetesi'nde muhabir olarak başlamış, ardından Sabah, Hürriyet, Güneş, Aydınlık ve Gündem gibi birçok önemli yayın organında çalışmıştır. Hem yazılı basında hem görsel medyada yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. Özellikle Kanaltürk, HBB, CNBC-e ve ATV gibi kanallarda editör, program yapımcısı ve yönetici roller üstlenmiştir.

Bugün ise TELE1 televizyonunun kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olarak medya dünyasında aktif rol almaya devam etmektedir.

MERDAN YANARDAĞ KAÇ YAŞINDA?

Merdan Yanardağ kaç yaşında? sorusu sıkça sorulan bir sorudur. 1959 doğumlu olan Yanardağ, 2025 yılı itibarıyla 66 yaşındadır. Ancak resmi belgelerde doğum tarihi 24 Şubat 1961 olarak geçtiği için bazı kaynaklarda yaşı 64 olarak da belirtilmektedir. Bu fark, onun gençlik döneminin Türkiye'nin çalkantılı siyasal dönemine denk gelmesiyle daha da önem kazanmaktadır.

MERDAN YANARDAĞ NERELİ?

Merdan Yanardağ, Sivas'ın Divriği ilçesinde doğmuştur. Bu bilgi onun memleketiyle olan bağını ve Anadolu kültürünün şekillendirdiği kimliğini anlamak açısından önemlidir. Divriği, tarihsel ve kültürel olarak köklü bir geçmişe sahip bir ilçedir ve Yanardağ'ın düşünsel dünyasının oluşumunda etkili olmuştur.

MERDAN YANARDAĞ HAKKINDA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Merdan Yanardağ hakkında neden soruşturma açıldı? sorusu özellikle 2025 yılının Eylül ayında gündemi meşgul eden en sıcak başlıklardan biri oldu.

21 Eylül 2025 tarihinde TELE1 ekranlarında yayınlanan "Türkiye'nin Yönü" adlı programda, ekran alt yazısında yer alan "RTE'nin Netanyahudan farkı ne?" ifadesi sebebiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Savcılık açıklamasında, söz konusu yayın nedeniyle Merdan Yanardağ, program moderatörü Musa Özuğurlu ve Sorumlu Müdür İhsan Demir hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesi kapsamında Cumhurbaşkanına alenen hakaret suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Bu olay, Türkiye'de ifade özgürlüğü, medya bağımsızlığı ve sansür konularını yeniden gündeme taşıdı. Yanardağ ise, TELE1 ekranlarından yaptığı açıklamalarda, söz konusu alt yazının yayın politikaları kapsamında olmadığını ve teknik bir hata sonucu ekrana yansıdığını ifade etti.