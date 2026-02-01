Tekirdağ'dan Antalya'ya Giden Yolcu Otobüsü Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var
Antalya'ya seyahat eden Buzlu Turizm'e ait bir yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayarak devrildi. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TEKİRDAĞ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayıp devrildi. Çok sayıdaki yaralı yolcuya sağlık ekipleri müdah
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam