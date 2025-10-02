Tekirdağ'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da deprem mi oldu? Tekirdağ'da nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Tekirdağ'da yaşayanlar, özellikle son günlerde " Tekirdağ'da deprem mi oldu?" sorusunu merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Tekirdağ'da az önce deprem olup olmadığı anlık olarak takip edilebiliyor. Peki, İstanbul' deprem mi oldu? Tekirdağ'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte detaylar...

TEKİRDAĞ'DA DEPREM Mİ OLDU? - İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son bilgilere göre, 2 Ekim 2025 tarihinde Tekirdağ il sınırlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ancak geçmişte Tekirdağ ve çevresi Marmara Denizi'ndeki aktif fay hattı nedeniyle ciddi sismik risk taşıyor.

TEKİRDAĞ'DA NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?



Tekirdağ'da olası depremlerde şiddet Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileriyle anlık olarak ölçülüyor. Son yaşanan büyük depremde 6.2 şiddetinde kaydedilmiş ve Tekirdağ dahil Marmara bölgesinde hissedilmişti. Bu nedenle, bölgede yaşayanların deprem bilinci ve hazırlığı kritik önem taşıyor.