Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kim? Tehlikeli Yürüyüş filmi konusu, oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Tehlikeli Yürüyüş filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tehlikeli Yürüyüş filmini izleyecek olanların merak ettiği Tehlikeli Yürüyüş konusu nedir, Tehlikeli Yürüyüş oyuncuları kimler ve Tehlikeli Yürüyüş özeti gibi konuları inceliyoruz.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tehlikeli Yürüyüş (The Walk) filmi 9 Ekim'de e 3D ve IMAX 3D olarak vizyona girecek.

On iki kişi ayda yürüdü. Ama yalnızca tek bir kişi Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin arasındaki muazzam boşlukta yürüdü ve başka yürüyen de olmayacak. tanıtımıyla gösterime girecek olan film izleyicilerini büyülü bir yolculuğa çıkarmayı vaadediyor.

Filmin konusu ise şöyle

Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt), gerçek hayattaki akıl hocası Papa Rudy'nin ( Ben Kingsley ) rehberliğinde, tüm engellere, aldatmalara, uyuşmazlıklara ve sayısız risklere rağmen, sıradışı bir uluslararası ekibin yardımıyla çılgın bir plan yapıp uygular.

'Forrest Gump', 'Cast Away', 'Back to the Future', 'Polar Express' ve 'Flight' gibi başyapıtların ardındaki usta yönetmen Robert Zemeckis bir kez daha duygusal, karakter merkezli bir hikayeyi anlatmak için son teknolojiden yararlandığı filmde yeni teknikler de kullanıldı. Yenilikçi foto-gerçekçi teknikler ve 3D büyücülüğü sayesinde film hakiki bir beyaz perde deneyimi sunmayı vadediyor.

Başrollerini Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon ve James Badge Dale'in paylaştığı filmi Robert Zemeckis yönetti. Filmin yapımcılığını Steve Starkey, Robert Zemeckis ve Jack Rapke, yönetici yapımcılığını ise Cherylanne Martin, Jacqueline Levine, ve Ben Waisbren gerçekleştirdi. Senaryosunu Robert Zemeckis ile Christopher Browne'ın kaleme aldığı 'The WalkTehlikeli Yürüyüş', Philippe Petit'nin 'To Reach the Clouds' adlı kitabına dayanıyor. Filmin görüntü yönetimi ASC'den Dariusz Wolski'nin, yapım tasarımı Naomi Shohan'ın, kurgusu Jeremiah O'Driscoll'un, kostüm tasarımı Suttirat Larlarb'ın, müziği ise Alan Silvestri'nin imzasını taşıyor. Filmin görsel efektler amirliğini Kevin Baillie üstlendi.

TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini Robert Zemeckis'in üstlendiği, başrollerinde Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley ve Charlotte Le Bon'un yer aldığı , 1974 yılında, Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri arasında gerilen tel üzerinde yürümek isteyen, Fransız artist Philippe Petit'in gerçek hikayesini konu alıyor.

Yönetmen : Robert Zemeckis

Senaryo : Robert Zemeckis, Christopher Browne, Philippe Petit

Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte Le Bon , James Badge Dale, Ben Schwartz , Steve Valentine, Sergio Di Zio, Benedict Samuel, Mark Camacho, Melantha Blackthorne, Kwasi Songui, Clément Sibony, Jason Deline, Jason Blicker, Nathaly Thibault, Larry Day, Christina Kelly, Karl Graboshas , Rebecca Croll, Adam Bernett

Filmin Türü : Macera

Orijinal Adı: The Walk

Yapımcı Firma: ImageMovers, Sony Pictures Entertainment (SPE)

Yapım Yılı: 2015

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili : İngilizce

Filmin Süresi: 100 dk.

Vizyon Tarihi: 02.10.2015