Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) personel alımı için başvuruların başlayıp başlamadığı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TBMM'nin personel alımıyla ilgili başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjan bilgileri yoğun ilgi görüyor. İlgili pozisyonlar için başvuru yapmayı düşünenler, alım süreciyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak istiyor. Peki, TBMM personel alımı başvuruları başladı mı? TBMM personel alımı başvuru şartları nedir?

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

14 Ekim 2024 Tarihinde başlayan TBMM personel alımı başvuru işlemleri, 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 23:59'da sona erecek.

TBMM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenenbir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa biledevletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısuçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklananmalvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlikhizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almayahak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),

g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemi olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

h. Bu ilanın ekinde yer alan TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki ünvanlara ilişkin özel şartları taşımak,

ı. TBMM Sürekli İşçi Alımı Aranan Nitelikler Tablosundaki öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

TBMM PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden TBMM/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden ( https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) elektronik ortamda yapılacaktır.