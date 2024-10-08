TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturum gerçekleşti. Bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum öncesinde Meclis'teki basın büroları boşaltıldı, görevliler kapıları kilitledi. Kapalı oturum öncesi açılış konuşmasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kapalı oturum sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oturumda her gün televizyonlarda konuşulandan fazlasının konuşulmadığını söyledi. Özel şu ifadeleri kullandı:

"BİLMEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİLER"

"Bütün meclis pür dikkat dinledi. Akşam televizyon kanallarında konuşanların söylediklerinden bir fazlası söylenmedi. 10 yıl gizli kalacak tutanak altında konuşun dedik. Bilmediğimiz hiçbir şey söylemediler. Anlattıklarının bütünü şu; Türkiye Erdoğan'ın söylediği sözden endişe etmesin, altını dolduracak bir kelime yok. Bugünden yarına İsrail'in Türkiye'ye saldıracakları hiçbir şey yok. Buradan milletimize ifade etmek isterim: Şüphelerimiz vardı ama emin olduk. Türkiye'nin en çok konuşulan sözleri işsizlik olduğu için, yoksulluk olduğu için, 31 Martta emekliyi çiftçiyi duymadan yaptığı politikalar nedeniyle CHP birinci parti olduğu için, Türkiye yoksulluğu konuşmasın diye ortaya İsrail, Türkiye'ye saldıracak lafını attı. Karagöz Hacivat gibi kavga olsun, gerçek sorunlar konuşulmasın. Ülkenin gerçek gündemi neyse onu konuşacağız.

"CUMHURBAŞKANININ MANİPÜLASYONU CHP ELİYLE ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Milletimize şikayet ediyoruz. Cumhurbaşkanının manipülasyonu CHP eliyle ortaya çıkmıştır. İsrail tehdidi var diyen olursa yoksul halka haksızlık etmiş olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerinin altına bir tuğla koymadılar. Bu yalanı haklı gösterecek bir tuğla koymadılar. Tarım mitinglerin, çiftçinin hakkını arayacak olmasından, CHP'nin birinci parti olmasından rahatsızlar. Gündem değiştirmek için manipülasyon yapıyorlar. Hitler yapacak olsaydı şöyle yapardı: Rus Ordusu Berlin'e dayandığında toplama kampına gider birlik olmalıyız derdi. Buna benzer bir şey yapıyorlar."