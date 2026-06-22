TBMM Başkanvekili Pervin Buldan İstanbul'da halay başı oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, yakın dostlarının çocukları Emire ve Barış çiftinin düğün törenine katılarak mutluluklarına ortak oldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve düğünden renkli anları içeren videoda, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan'ın davetlilerle yakından ilgilendiği görüldü.

HALAY BAŞI OLDU

Kürtçe şarkıların eşlik ettiği düğünde sahneye çıkan Pervin Buldan, eline aldığı kırmızı mendille halayın başına geçti. Oldukça neşeli olduğu gözlenen Buldan, davetlilerle birlikte uzun süre halay çekerek düğünün coşkusuna ortak oldu.

Siyasetin yoğun gündemine düğünde ara veren DEM Parti Milletvekili'nin halay çektiği o anlar kameraya anbean yansıdı.

Düğün sonrasında tebriklerini ileten davetliler, genç çifte bir ömür boyu mutluluklar dilerken; Emire ve Barış çiftinin bu özel gününden geriye eğlenceli görüntüler kaldı.