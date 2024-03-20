Tayyargil çiftinin şirketine atanan kayyum neden intihar etti, ne oldu?

Fenomenler soruşturmasında malvarlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem Öz çiftinin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün, intihar etti. Ergün arkasında "Çok fazla kötülük var" yazılı bir not bıraktı. Peki, Tayyargil çiftinin şirketine atanan kayyum neden intihar etti, ne oldu?

NE OLMUŞTU?

Paylaşımlarından ve gösterişli hayatlarından dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılan ve yurt dışı yasağı konulan Tayyar Öz ile eşi fenomen Özlem Öz'ün tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Engin ve Dilan Polat çiftinin tutuklanmasının gösterişli hayatlarından dolayı Tayyar ve Özlem Öz çifti de gündeme gelmişti. Çiftin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan ürün sattığı, FETÖ ile bağlantısı olduğu ve soy isimlerini değiştirdiği ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan çift "Hukuk bölümümüz gerekli doneleri şu an topluyor. Şu ana kadar soy isim değişikliği hariç bütün haberler iftira ve karalama üzerine. Tabii ki bunların da bir hesabı var. Lütfen duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. İnşallah adalet sağlanacak. Bizi birileriyle aynı kefeye koymayın" demişti.

KAYYUM ATANAN KİŞİ ÖLDÜ MÜ?

Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasının ardından yürütülen fenomenler soruşturmasında malvarlıklarına el konulan Tayyar ve Özlem çiftinin şirketine kayyım olarak atanan kişi yaşamına son verdi.