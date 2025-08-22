Tavuk Sote nasıl yapılır? Tavuk Sote tarifi!

Tavuk Sote nasıl yapılır? Tavuk Sote tarifi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akşam yemeğinde pratik ama lezzetli bir seçenek arayanların favorisi olan tavuk sote, hem kolay hazırlanışı hem de doyurucu özelliğiyle mutfakların gözdesi olmayı sürdürüyor. Sofralarda sıkça yer bulan bu klasik tarifin nasıl yapıldığı ise vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki, Tavuk Sote nasıl yapılır? Tavuk Sote tarifi!

Günlük yemek hazırlığında hem pratiklik hem de lezzet arayanların ilk tercihlerinden biri olan tavuk sote, kolay yapımı ve besleyici içeriğiyle sofralarda sıkça yer buluyor. Yoğun tempoda bile kısa sürede hazırlanabilmesiyle öne çıkan bu klasik tarif, özellikle akşam yemeklerinde en çok araştırılan lezzetlerden biri haline geldi. Tavuk sote tarifinin püf noktaları haberin devamında yer alıyor.

MALZEMELER

  • 500 gr tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)
  • 1 adet soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı kapya biber (isteğe bağlı)
  • 2 adet domates
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı salça (domates veya biber)
  • Tuz, karabiber, pul biber, kekik (isteğe göre)

Tavuk Sote nasıl yapılır? Tavuk Sote tarifi!

HAZIRLANIŞI

  1. Öncelikle tavuk göğsünü kuşbaşı şeklinde doğrayın. tavanın içine yağı ekleyin ve ısıtın. yağ ısındıktan sonra tavukları ekleyin ve orta ateşte sotelemeye başlayın. tavuklar suyunu salıp çekene kadar yaklaşık 8-10 dakika kavurun.
  2. Tavuklar suyunu çekip hafif renk almaya başladığında üzerine yemeklik doğranmış soğanları ve ince doğranmış sarımsakları ilave edin. soğanlar yumuşayana kadar karıştırarak pişirin.
  3. Ardından doğranmış yeşil biber ve isteğe bağlı olarak kapya biberleri ekleyin. sebzeler hafif diri kalacak şekilde 4-5 dakika daha kavurmaya devam edin.
  4. Bu aşamada salçayı ilave edin ve malzemelere iyice karıştırarak birkaç dakika kavurun. salçanın kokusu çıkınca rendelenmiş ya da küçük doğranmış domatesleri tavaya ekleyin.
  5. Baharatları ve tuzu da ilave ettikten sonra karıştırın ve tavanın kapağını kapatın. kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika pişirin. domatesler suyunu salıp tavuklar iyice yumuşadığında yemeğiniz hazır hale gelecektir.
  6. Ocağın altını kapattıktan sonra 5 dakika dinlendirin ve sıcak olarak servis yapın.

SERVİS ÖNERİSİ

Sıcak olarak servis edin. Yanında pirinç pilavı, bulgur pilavı veya makarna ile mükemmel bir uyum sağlar. İsteğe göre üzerini doğranmış maydanozla süsleyebilirsiniz.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu

Kıran kırana yarış! Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim

İstanbul'un göbeğinde suikast: Tetikçinin yaşı da olay kadar vahim
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı

Zincir marketi denetime giden belediye başkanına soğuk duş
Metin Şentürk'ün acı günü! Kanserle savaşan kardeşi hayatını kaybetti

11 aylık savaşın sonu acı bitti! Usta ismi yıkan haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım

Ayrılık iddialarına nokta koydu: Konuşmayı bırakın, Galatasaray'dayım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.