Tavuk Sote nasıl yapılır? Tavuk Sote tarifi!

Günlük yemek hazırlığında hem pratiklik hem de lezzet arayanların ilk tercihlerinden biri olan tavuk sote, kolay yapımı ve besleyici içeriğiyle sofralarda sıkça yer buluyor. Yoğun tempoda bile kısa sürede hazırlanabilmesiyle öne çıkan bu klasik tarif, özellikle akşam yemeklerinde en çok araştırılan lezzetlerden biri haline geldi. Tavuk sote tarifinin püf noktaları haberin devamında yer alıyor.

MALZEMELER

500 gr tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber (isteğe bağlı)

2 adet domates

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça (domates veya biber)

Tuz, karabiber, pul biber, kekik (isteğe göre)

HAZIRLANIŞI

Öncelikle tavuk göğsünü kuşbaşı şeklinde doğrayın. tavanın içine yağı ekleyin ve ısıtın. yağ ısındıktan sonra tavukları ekleyin ve orta ateşte sotelemeye başlayın. tavuklar suyunu salıp çekene kadar yaklaşık 8-10 dakika kavurun. Tavuklar suyunu çekip hafif renk almaya başladığında üzerine yemeklik doğranmış soğanları ve ince doğranmış sarımsakları ilave edin. soğanlar yumuşayana kadar karıştırarak pişirin. Ardından doğranmış yeşil biber ve isteğe bağlı olarak kapya biberleri ekleyin. sebzeler hafif diri kalacak şekilde 4-5 dakika daha kavurmaya devam edin. Bu aşamada salçayı ilave edin ve malzemelere iyice karıştırarak birkaç dakika kavurun. salçanın kokusu çıkınca rendelenmiş ya da küçük doğranmış domatesleri tavaya ekleyin. Baharatları ve tuzu da ilave ettikten sonra karıştırın ve tavanın kapağını kapatın. kısık ateşte yaklaşık 10-15 dakika pişirin. domatesler suyunu salıp tavuklar iyice yumuşadığında yemeğiniz hazır hale gelecektir. Ocağın altını kapattıktan sonra 5 dakika dinlendirin ve sıcak olarak servis yapın.

SERVİS ÖNERİSİ

Sıcak olarak servis edin. Yanında pirinç pilavı, bulgur pilavı veya makarna ile mükemmel bir uyum sağlar. İsteğe göre üzerini doğranmış maydanozla süsleyebilirsiniz.