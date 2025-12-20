TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünya mutfaklarını kullanıcı değerlendirmelerine göre sıralayan TasteAtlas, sakatat temelli en sevilen lezzetleri duyurdu. Listenin zirvesinde Peru'nun geleneksel lezzeti yer alırken, Türkiye ve Yunanistan arasındaki "kokoreç" rekabeti sıralamaya yansıdı.

Listenin birinci sırasında Peru mutfağının simgelerinden Anticuchos de Corazón yer aldı. İnka İmparatorluğu dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahip olan bu yemek, acı biber (aji panca), sarımsak ve kimyonla marine edilmiş sığır kalbinin şişlerde ızgara yapılmasıyla hazırlanıyor.

Kokoreç ve Kokoretsi Arasındaki Fark

Yunanistan'a ait olarak listelenen ve ikinci sıraya yerleşen Kokoretsi, Türkiye'deki kokoreçten hazırlık aşamasıyla ayrılıyor. Kokoretsi'de bağırsakların içinde sadece uykuluk değil; karaciğer, akciğer, böbrek ve kalp gibi sakatat parçaları da yer alıyor. Türkiye'de altıncı sırada yer alan Kokoreç ise genellikle sadece kuzu bağırsağı ve uykuluk kullanılarak, yatay şişlerde pişiriliyor.

Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Türkiye, ilk 10 içerisinde iki farklı lezzetle temsil edildi. Edirne mutfağının tescilli lezzeti olan Ciğer Sarma, listenin beşinci sırasında yer alarak Kokoreç'i geride bıraktı. Kuzu ciğeri, pirinç ve baharatlı harcın kuzu gömleğine sarılarak fırınlanmasıyla hazırlanan bu yemek, Türkiye'nin en iyi sakatat tabağı olarak tescillendi.

Dünyanın En İyi Sakatat Yemekleri Listesi

TasteAtlas verilerine göre dünyanın en iyi 6 sakatat yemeği şu şekilde sıralandı:

Anticuchos de Corazón | Peru

Kokoretsi | Yunanistan

Tacos de Lengua| Meksika

Picante a la Tacneña | Peru

Ciğer Sarma | Türkiye

Kokoreç | Türkiye

Listenin üçüncü sırasında yer alan Meksika'nın meşhur Tacos de Lengua yemeği, özellikle yumuşayana kadar ağır ateşte pişirilen dana dilinin soğan ve kişnişle servis edilmesiyle biliniyor. Dördüncü sıradaki Peru lezzeti Picante a la Tacneña ise işkembe, sığır eti ve kurutulmuş biberlerin yerel sebzelerle harmanlandığı yoğun kıvamlı bir yahni olarak öne çıkıyor.