Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı? Taşacak Bu Deniz 7 Kasım Cuma akşamı var mı, hangi günler yayınlanıyor?

7 Kasım Cuma akşamı ekranlarda Taşacak Bu Deniz izleyicisiyle buluşup buluşmayacağı merak ediliyor. Karadeniz'in sert coğrafyasında geçen dizinin her bölümü, imkânsız aşk ve aile çatışmaları ekseninde izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak mı ve dizinin güncel yayın programı nasıl? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

TRT 1'in yeni sezon dizisi Taşacak Bu Deniz, her Cuma akşamı izleyicilerle buluşuyor. Karadeniz'in zorlu atmosferinde geçen dizi, her hafta duygusal yoğunluğu yüksek bölümleriyle ekrana geliyor. Dram, aşk ve intikam üçgenini etkileyici bir şekilde işleyen yapım, izleyicilere güçlü bir hikaye sunuyor.

TAŞACAK BU DENİZ SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Dizi, her Cuma saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölümleriyle prime time kuşağında yer alan Taşacak Bu Deniz, hem hikayesiyle hem de sinematografik görüntüleriyle dikkat çekiyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in sert doğasında, iki düşman aile olan Furtunalı ve Koçariler arasındaki bitmeyen kan davasını ve bu nefretin ortasında filizlenen imkânsız bir aşkı konu alıyor. Yıllar önce birbirine sevdalı olan Adil Koçari ve Esme Furtuna, geçmişte yarım kalan hikayelerini yeniden yaşarken, aralarındaki tutku onları tehlikeli bir hesaplaşmaya sürüklüyor.

Esme'nin Adil'i vurmasıyla birlikte olaylar karmaşık bir hal alıyor. Bu sırada kasabaya gelen Yunan doktor Eleni, Adil'in hayatını kurtarır ve iki ailenin kaderi tamamen değişir. Eleni'nin gelişiyle geçmişin sırları ortaya çıkar, eski düşmanlıklar yeniden alevlenir.

Dizi, aşkın, intikamın ve hayatta kalma mücadelesinin iç içe geçtiği derin bir hikayeyi izleyiciyle buluşturuyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Aslantepe, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ava Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan, Onur Dilber, Erdem Şanlı, Burcu Cavrar ve Hande Nur Tekin yer alıyor. Her biri karakterlerine kattıkları derinlik ve performansla dikkat çekerken, dizinin dramatik yapısını daha da güçlendiriyorlar.