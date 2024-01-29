Taş Kağıt Makas Sıra Dışı Öyküsüyle Ağlatacak

İzleyicilerle buluşmak için gün sayan "Taş Kağıt Makas" dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Dizide, Ekin Koç'un canlandırdığı Umut karakterinin sıra dışı hafıza yeteneği ve babasını kurtarmak için verdiği mücadele dikkat çekiyor.

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan dizinin başrol oyuncularından Ekin Koç'un hayat verdiği, hipertimezi hastası Umut'un olağanüstü hafızasına konuk olduğumuz tanıtımda; Umut'un adalet için vereceği çetin savaşın da ipuçları yer alıyor.

Sıra dışı bir hafıza yeteneğine sahip olan Umut (Ekin Koç), yaşadığı her anı en küçük ayrıntısına kadar hatırlar. Babasının masum olduğunu ispatlamak için verdiği savaşta, yine bu süper hafızasını kullanır. Belediye otobüsünde olaylı bir şekilde tanıştığı Alev de (Serra Arıtürk) Umut'un babası için sürdürdüğü adalet arayışının en büyük destekçisi olur. Parlak zekası ve sisteme aykırı avukatlık tarzıyla Harun (Ozan Güven), hukuk camiasının güçlü isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Süreyya (Hande Ataizi), iş dünyası ile suç dünyası arasındaki kilit isim Kadri (Hüseyin Avni Danyal) ve iflah olmaz bir sosyopat olan Fecir (Burak Yörük) arasında değişen dengede, Umut'un alzheimer hastası babası için verdiği mücadele izleyicileri derinden etkileyecek.

Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu bir düzende geçen, hikayeyi anlatacak olan Taş Kağıt Makas'ın yapımcılığını MF Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor.

Gecekondu mahallesindeki masum bir delikanlının, düzenin gerçek sahiplerine karşı verdiği büyük adalet savaşının anlatıldığı dizinin senaryosunu Uğraş Güneş yazıyor. Yakında Kanal D ekranlarında başlayacak dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Hüseyin Avni Danyal, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip, Anıl Taşezen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.