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Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi!

Tarık Mengüç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi!
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Aramızda Kalmasın programının konuğu Tarık Mengüç oldu. Canlı yayına konuk olan şarkıcı Tarık Mengüç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kimdir? Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli?

Tarık Mengüç, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan şarkıcı Tarık Mengüç kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kimdir? Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Tarık Mengüç kimdir? Tarık Mengüç kaç yaşında, nereli? Tarık Mengüç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç, 19 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı olan Kuştepe mahallesinde doğmuştur. Roman ve müzisyen bir ailenin çocuğu olan Mengüç, çeşitli işlerde çalışırken arta kalan zamanlarında da müzik eğitimi almıştır. 2004 yılında "Şakşuka" isimli albümünden, aynı ismi taşıyan şarkısıyla çıkış yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 2004 yılında "Şakşuka" isimli şarkısıyla çıkış yapmış, giyimi ve dansıyla dikkat çekmiştir. Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Davut Güloğlu, Ayça Tekindor, Bülent Serttaş gibi sanatçılara bestelerini vermiştir. 5 yıl şan dersi aldıktan sonra İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş gibi isimlere vokallik yapmıştır. 1999 yılından itibaren 5 yıl boyunca müzik yönetmeni ve aranjör olan Suat Aydoğan'ın asistanlığını yapmıştır. 2004 yılında ise Suat Aydoğan'ın keşfiyle müzik kariyerine başlamıştır.

Avustralya'da verdiği bir konserin ardından, önce Avustralya menşeili bir markanın, sonrasında da Nesine.com ve Vodafone'un reklam yüzü olmuştur. İlk televizyon ve sinema kariyerine 2006 yılında "Cennet Mahallesi" isimli dizide konuk oyuncu olarak başlayan Mengüç, sonrasında Şafak Sezer'in başrol oynadığı "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli filmde Roman Bekir karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2012 yılında "İkizler Firarda" isimli filmde rol almıştır.

2013 Rock'n Coke festivalinde açılış sahnesini almıştır. Bir rock festivalinde 9/8'lik müzikle ilk kez sahne alan Mengüç, festivalin reklam çalışmalarını yapan C-Section ajansın tanıtım klibinde rol almış ve tanıtım şarkısını söylemiştir. Bu tanıtım müziği ve klibiyle Kristal Elma'da 7, Felis'te 5 ve Mix Awards'ta 3 ödül kazandırmıştır. 2017 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Türkiye isimli yarışma programına katılmıştır.

Diskografi

2004 Şakşuka Albüm

2007 Lakerda Albüm

2009 İnadına 35 Derece Albüm

2011 Tek Kişilik Orduyum Albüm

2015 Sakız Albüm

2016 Naş Naş Maxi Single

2017 Paçoz Single

2018 Tarçın Kokulum Single

2019 Küresel Isınma Single

2020 Yılan Single

2021 Deliler Single

2022 Ömrüm (ft. Cansever) Single

Filmografi

2006 Cennet Mahallesi Konuk Oyuncu

2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Roman Bekir

2012 İkizler Firarda

2017 Survivor Türkiye Yarışmacı

2022 Survivor All Star Konuk

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