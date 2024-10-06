Tarihte bugün ne oldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 6 Ekim'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 6 Ekim tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1923 - Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nis kentinde öldü.

1923 - İstanbul'un Kurtuluşu: Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi ve yaklaşık 5 yıl süren işgal resmen sonlandı.

1926 - Kayseri'de ilk uçak fabrikası kuruldu.

1927 – The Jazz Singer (Caz Şarkıcısı) gösterime girdi: Sinema tarihinin ilk sesli filmi olan The Jazz Singer, ABD'de gösterime girdi. Bu film, sinemada yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülür.

1973 – Yom Kippur Savaşı başladı: Orta Doğu'da İsrail ile Mısır ve Suriye arasında gerçekleşen bu savaş, İsrail'in komşularıyla yaşadığı en büyük çatışmalardan biri oldu. İsrail'in Yom Kippur Bayramı sırasında başlayan savaş, büyük bir kriz yarattı.

1981 – Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat suikast sonucu öldürüldü: Mısır'ın 3. Cumhurbaşkanı Enver Sedat, askeri bir geçit töreni sırasında aşırı dinci bir grup tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

1989 – İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı: Romanya bandıralı "M/V Independenta" ve Yunan bandıralı "Evriali" adlı tankerin çarpışması sonucu İstanbul Boğazı'nda büyük bir yangın çıktı. Kazada birçok kişi yaşamını yitirdi.

2014 - Türkiye'de Kobani olayları başladı.