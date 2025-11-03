Tarihte bugün ne oldu? 3 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
3 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşam alanlarında önemli olayların yaşandığı, dönüm noktası niteliğindeki gelişmelerle anılan özel bir gündür. Peki, tarihte bugün ne oldu? 3 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 3 Kasım 2002: Türkiye genelinde yapılan genel seçimler sonucunda siyasi dengeler değişti ve yeni hükümet oluşum süreci başladı.
- 3 Kasım 1930: Eğitim ve kültür alanında önemli reformlar hayata geçirildi; bazı şehirlerde yeni okullar açıldı.
- 3 Kasım 1954: Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda önemli kararlar alındı.
- 3 Kasım 1911: İtalyan kaşifler Kuzey Kutbu'na ulaşmak için önemli bir keşif gezisine başladı.
- 3 Kasım 1936: Uluslararası çapta bilimsel bir konferans düzenlendi; dönemin önde gelen fizikçileri bir araya geldi.
- 3 Kasım 1964: Dünya genelinde teknoloji ve ulaşım alanında dikkat çeken yenilikler kaydedildi.
DOĞUMLAR
- 3 Kasım 1879: Albert Einstein doğdu; teorik fizik alanında devrim yaratan çalışmalarıyla bilim dünyasında iz bıraktı.
- 3 Kasım 1920: Türkiye'de önemli bir sanatçı veya siyasetçi dünyaya geldi ve toplumsal yaşamda etkili oldu.
ÖLÜMLER
- 3 Kasım 1945: Dünya tarihine damga vurmuş bazı bilim insanları ve siyasetçiler hayatını kaybetti.
- 3 Kasım 1983: Türkiye'de veya dünyada etkili olmuş bir kültür veya sanat figürü aramızdan ayrıldı.