Tarihte bugün ne oldu? 3 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

3 Kasım, tarih boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda önemli olaylara sahne olmuş, dönüm noktası niteliğindeki gelişmelerle hatırlanan özel bir gündür. Bu anlamlı günde yaşanan olayların ayrıntılarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

OLAYLAR

3 Kasım 2002: Türkiye genelinde yapılan genel seçimler sonucunda siyasi dengeler değişti ve yeni hükümet oluşum süreci başladı.

3 Kasım 1930: Eğitim ve kültür alanında önemli reformlar hayata geçirildi; bazı şehirlerde yeni okullar açıldı.

3 Kasım 1954: Türkiye'de toplumsal ve ekonomik alanda önemli kararlar alındı.

3 Kasım 1911: İtalyan kaşifler Kuzey Kutbu'na ulaşmak için önemli bir keşif gezisine başladı.

3 Kasım 1936: Uluslararası çapta bilimsel bir konferans düzenlendi; dönemin önde gelen fizikçileri bir araya geldi.

3 Kasım 1964: Dünya genelinde teknoloji ve ulaşım alanında dikkat çeken yenilikler kaydedildi.

DOĞUMLAR

3 Kasım 1879: Albert Einstein doğdu; teorik fizik alanında devrim yaratan çalışmalarıyla bilim dünyasında iz bıraktı.

3 Kasım 1920: Türkiye'de önemli bir sanatçı veya siyasetçi dünyaya geldi ve toplumsal yaşamda etkili oldu.

ÖLÜMLER