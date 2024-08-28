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Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 28 Ağustos tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 28 Ağustos'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 28 Ağustos tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 28 Ağustos tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1521 - Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman, Belgrad'ı fethetti. Bu fetih, Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişinde önemli bir adımdı.

1833 - İngiltere, köleliği yasaklayan Kölelik Karşıtı Yasa'yı kabul etti. Bu yasa, İngiliz İmparatorluğu'nda köleliği yasadışı hale getirdi.

1845 - İlk sayı olarak tarihe geçen bilimsel dergi Scientific American yayınlandı. Bu dergi, bilimsel ve teknolojik yeniliklerin yayılmasında önemli bir rol oynadı.

1963 - ABD'de Washington, D.C.'de Martin Luther King Jr., "I Have a Dream" (Bir Hayalim Var) konuşmasını yaptı. Bu konuşma, Amerikan sivil haklar hareketinin en ikonik anlarından biridir.

1996 - İngiltere'nin Prenses Diana ile Prens Charles resmen boşandı. Bu boşanma, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

Doğumlar:

1749 - Johann Wolfgang von Goethe, Alman şair, oyun yazarı ve yazar. Goethe, Batı edebiyatının en büyük yazarlarından biri olarak kabul edilir.

1908 - Roger Tory Peterson, Amerikalı doğa bilimci ve ressam. Peterson, modern kuş gözlemciliğin öncülerinden biri olarak bilinir.

1965 - Shania Twain, Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı. Twain, country müziğin en başarılı kadın sanatçılarından biri olarak tanınır.

Ölümler:

1959 - Bohuslav Martinu, Çek besteci. Martinu, 20. yüzyılın önemli müzisyenlerinden biridir.

1987 - John Huston, Amerikalı film yönetmeni, senarist ve aktör. Huston, sinema tarihinde unutulmaz filmlere imza atmıştır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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