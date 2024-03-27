Tarihte bugün ne oldu? 26 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 26 Mart'ta yaşananlar!

26 Mart tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 26 Mart'ta yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 26 Mart tarihinde ne oldu?

OLAYLAR

1583 - İngiltere'nin Osmanlı topraklarındaki ilk Elçisi, William Harborne İstanbul'a ulaştı.

1636 - Hollanda'da Utrecht Üniversitesi kuruldu.

1812 - Venezuela'nın Karakas şehri, şiddetli bir depremle tahrip oldu.

1821 - Seyyid Ali Paşa, Sadrazamlıktan alınarak yerine Benderli Ali Paşa atandı.

1913 - Edirne, Bulgar ve Sırp kuvvetlerince teslim alındı.

1915 - I. Dünya Savaşı: Birinci Gazze Muharebesi gerçekleşti.

1917 - I. Dünya Savaşı: Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında görev yapmak üzere Osmanlı 15. Kolordusu'nun teşkili.

1931 - Türkiye'de Ölçüler Kanunu'nun kabul edilmesiyle; okka, endaze gibi eski ölçülerin yerine gram, metre, litre gibi yeni ölçülerin kullanılması öngörüldü.

1934 - Birleşik Krallık'ta ilk kez motorlu taşıt kullanacaklara, şoförlük sınavından geçme zorunluluğu getirildi.

1942 - Naziler, Yahudileri Polonya'daki Auschwitz Kampı'na götürmeye başladı.

1971 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 12 Mart Muhtırası'yla istifa eden Süleyman Demirel'in yerine atanan Nihat Erim'in kabinesini onayladı.

1971 - İstanbul'da iki kıta birleşti. Boğaz Köprüsü'nün 57'nci ünitesinin de yerine konulmasıyla kentin, Asya ve Avrupa yakaları birbirine bağlandı.

1971 - Doğu Pakistan, Bengaldeş'in oluşumuna yönelik olarak Pakistan'dan bağımsızlığını ilan etti.

1979 - Enver Sedat, Menahem Begin ve Jimmy Carter, Washington'da İsrail-Mısır Barış Antlaşmasını imzaladılar.

1995 - Şengen Antlaşması yürürlüğe girdi.

1996 - Uluslararası Para Fonu, Rusya'ya 10.2 milyar USD kredi verilmesini onayladı.

1999 - Melissa virüsü, tüm dünyada e-posta sistemlerini etkiledi.

1999 - Michigan'da bir Mahkeme Jürisi, Dr. Jack Kevorkian'ı ölümcül bir hastayı iğne yaparak öldürmekten (ötanazi) suçlu buldu.

2000 - Rusya'da yapılan seçimler sonucunda, Vladimir Putin Başkan oldu.

2002 - TBMM Genel Kurulu'nda, AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan ve sekiz yasada değişiklik yapan dokuz maddelik yasa tasarısı kabul edildi.

2002 - İsrail'de Uluslararası Geçici Mevcudiyet'e ait araca düzenlenen saldırıda, Türk Binbaşı Cengiz Toytunç öldü, Yüzbaşı Hüseyin Özarslan yaralandı.

2005 - Doctor Who dizisinin günümüz serisi, BBC Kanalında yayına girdi.

2006 - İskoçya'da kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı.

DOĞUMLAR

1516 - Conrad Gesner, İsviçreli doğa bilimci (ö. 1565)

1849 - Armand Peugeot, Fransız sanayici (ö. 1915)

1868 - I. Fuad (Ahmed Fuad Paşa), Mısır kralı (ö 1936)

1871 - Rauf Yekta, Türk müzisyen, müzikolog ve besteci (ö. 1935)

1874 - Robert Frost, Amerikalı şair (ö. 1963)

1875 - Aleksey Uhtomskiy, Rus devrimci ve Sosyalist Devrimci Parti önderlerinden (ö. 1905)

1875 - Syngman Rhee, Güney Kore'nin ilk Cumhurbaşkanı (ö. 1965)

1876 - Kate Richards O'Hare Cunningham, Amerikalı sosyalist (ö. 1948)

1892 - Filippo Del Giudice, İtalyan film yapımcısı (ö. 1963)

1893 - Palmiro Togliatti, İtalyan politikacı (ö. 1964)

1904 - Joseph Campbell, Amerikalı yazar ve mitoloji uzmanı (ö. 1987)

1911 - Tennessee Williams, Amerikalı oyun yazarı (ö. 1983)

1913 - Paul Erdös, Macar matematikçi (ö. 1996)

1913 - Zehra Bilir, Türk türkücü (ö. 2007)

1924 - Bülent Oran, Türk sinema oyuncusu ve senarist (ö. 2004)

1931 - Leonard Nimoy, Amerikalı oyuncu, yönetmen, müzisyen ve fotoğrafçı (ö. 2015)

1932 - Stefan Wigger, Alman oyuncu (ö. 2013)

1933 - Tinto Brass, İtalyan yönetmen

1934 - Alan Arkin, Amerikalı aktör, yönetmen ve müzisyen

1935 - Erdal Öz, Türk yazar (ö. 2006)

1935 - Mahmud Abbas, Filistinli politikacı

1939 - Étienne Draber, Fransız oyuncu (ö. 2021)

1940 - James Caan, Amerikalı oyuncu

1940 - Nancy Pelosi, Amerikalı politikacı

1941 - Richard Dawkins, İngiliz biyolog

1942 - Ayşegül Devrim, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2009)

1943 - Mustafa Kalemli, Türk politikacı

1944 - Diana Ross, Amerikalı şarkıcı, müzik yapımcısı ve oyuncu

1949 - Bärbel Dieckmann, Alman politikacı

1949 - Patrick Süskind, Alman yazar

1954 - Savaş Ay, Türk gazeteci ve muhabir (ö. 2013)

1962 - Falko Götz, Alman futbol adamı

1963 - Serpil Gümülcineli Öztürk, Türk ressam

1969 - Mahsun Kırmızıgül, Türk şarkıcı

1969 - Murat Garipağaoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1973 - Larry Page, Amerikalı iş adamı

1976 - Nurgül Yeşilçay, Türk sinema oyuncusu

1978 - Sandra Romain, Rumen porno yıldızı

1982 - Andreas Hinkel, Alman futbolcu

1982 - Jay Sean, İngiliz müzisyen

1985 - Keira Knightley, İngiliz sinema oyuncusu

1986 - Rüzgar Erkoçlar, Türk oyuncu

1988 - Barış Hersek, Türk basketbolcu

1990 - Ahzee, Amerikalı müzisyen

1990 - Xiumin, Güney Koreli şarkıcı

1994 - Ali Osman Antepli, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

922 - Hallac-ı Mansur, İranlı sûfî ve yazar (d. 858)

1814 - Joseph-Ignace Guillotin, Fransız doktor (d. 1738)

1827 - Ludwig van Beethoven, Alman besteci (d. 1770)

1864 - Jan Bake, Hollandalı dil bilimci (d. 1787)

1892 - Walt Whitman, Amerikalı şair (d. 1819)

1902 - Cecil Rhodes, İngiliz siyasetçi ve iş adamı (d. 1853)

1922 - Alfred Blaschko, Alman dermatolojist (d. 1858)

1923 - Sarah Bernhardt, Fransız tiyatro sanatçısı (d. 1884)

1926 - Konstantin Fehrenbach, Alman devlet adamı (d. 1852)

1945 - David Lloyd George, İngiliz politikacı (d. 1863)

1949 - Albert William Stevens, Amerikalı asker, baloncu ve ilk hava fotoğrafçılarından (d. 1889)

1957 - Édouard Herriot, Fransız siyasetçi (d. 1872)

1957 - Max Ophüls, Alman asıllı Fransız sinema yönetmeni ve yazar (d. 1902)

1959 - Raymond Chandler, Amerikalı yazar (d. 1888)

1959 - Suavi Tedü, Türk oyuncu, yönetmen ve senarist (d. 1915)

1969 - John Kennedy Toole, Amerikalı yazar (d. 1937)

1973 - Noël Coward, İngiliz aktör, yazar ve besteci (d.1899)

1984 - Ahmed Sékou Touré, Gine Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı (d. 1922)

1987 - Mahmut Cuda, Türk ressam (d. 1904)

1993 - Tevfik Behramov, Azeri futbolcu ve yan hakem (d. 1925)

1995 - Belgin Doruk, Türk sinema sanatçısı (d. 1936)

1995 - Eazy-E, Amerikalı Hip-Hop rap sanatçısı (d. 1964)

1997 - Turhan Dilligil, Türk siyasetçi, gazeteci ve yazar (d. 1919)

2005 - James Callaghan, İngiliz politikacı (d. 1912)

2005 - Murat Çobanoğlu, Türk halk ozanı (d. 1940)

2009 - Arne Bendiksen, Norveçli besteci ve şarkıcı (d. 1926)

2011 - Zühtü Bayar, Türk şâir ve yazar (d. 1943)

TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER

Çaylak Fırtınası