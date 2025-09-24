Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde neler oldu?
24 Eylül, takvim yapraklarında sıradan bir tarih gibi görünse de, toplumsal hafızamızda derin yarıklar açan bir dönüm noktasıdır. Bu gün, sadece bir zaman dilimi değil; adaletin ne denli kırılgan olabileceğini gösteren, özgürlük anlayışımızı sorgulatan ve insan onurunun sınandığı anlara tanıklık eden bir hatıradır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde neler oldu?
24 Eylül, takvim yaprağında sıradan bir gün gibi görünse de, hem Türkiye'de hem de dünyada tarihsel öneme sahip birçok gelişmenin yaşandığı bir tarihtir. Askeri müdahalelerden toplumsal hareketlere, bireysel direnişlerden küresel sonuçlar doğuran olaylara kadar pek çok kırılma noktası bu güne denk gelmiştir. Ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 1789 — ABD Kongresi, federal yargı sistemini kurdu.
- 1869 — "Kara Cuma" olarak bilinen ekonomik kriz yaşandı.
- 1948 — Honda Motor Company kuruldu.
- 1957 — Brooklyn Dodgers, New York'taki son maçını oynadı.
- 1973 — Gine-Bissau, Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti.
DOĞUMLAR
- 1501 — Girolamo Cardano, İtalyan matematikçi ve hekim.
- 1583 — Albrecht von Wallenstein, askeri lider.
- 1755 — John Marshall, ABD Yüksek Mahkemesi başkanı.
- 1896 — F. Scott Fitzgerald, Amerikalı yazar.
- 1905 — Severo Ochoa, Nobel ödüllü biyokimyager.
- 1936 — Jim Henson, "Muppet"ların yaratıcısı.
ÖLÜMLER
- 366 — Papa Liberius.
- 768 — Pippin III, Frank kralı.
- 1180 — Manuel I Komnenos, Bizans İmparatoru.
- 1541 — Paracelsus, hekim ve simyacı.
- 1939 — Carl Laemmle, film yapımcısı.
- 2002 — Mike Webster, Amerikan futbolcusu.