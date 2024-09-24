Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 24 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 24 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 24 Eylül tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1566 - Osmanlı'nın 11. Padişahı II. Selim tahta çıktı.

1852 - Fransız Henri Giffard, ilk kez zeplinle uçtu.

1906 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Wyoming eyaletindeki Devils Tower (Şeytan Kulesi), ABD Başkanı Theodore Roosevelt tarafından ülkenin ilk Ulusal Anıtı olarak ilan edildi.

1922 - Afyonkarahisar ilinin Bolvadin ilçesinin Yunan işgalinden kurtuluşu.

1956 - Türk Dil Kurumu "En İyi Yapıt Ödülü"nü, "Ali" adlı romanıyla Orhan Hançerlioğlu kazandı.

1996 – Dünyanın ilk yasa dışı internet ağı, "Darknet" açıldı.

2015 – NASA, Mars'ta sıvı su izlerine rastladığını açıkladı.