Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

23 Ekim, tarihin akışında derin izler bırakan olaylara ev sahipliği yapan, önemli dönüm noktalarının kaydedildiği bir gündür. Bu tarih, siyasetten bilime uzanan geniş bir yelpazede pek çok gelişmeyi içinde barındırır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

23 Ekim, tarihin yönünü değiştiren olaylara tanıklık etmiş; siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında derin izler bırakmış bir gün olarak anılmaktadır. Gelin, bu özel tarihte yaşanan unutulmaz gelişmelere birlikte göz atalım.

OLAYLAR

  • 1923 – Halk Fırkası (daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi) resmen kuruldu.
  • 1933 – Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılı kutlamaları hazırlıkları başladı.
  • 1993 – Lice'de yaşanan olaylarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, ilçenin büyük bölümü tahrip oldu.
  • 2011 – Van depremi meydana geldi.
  • 42 M.Ö. – İkinci Filipi Savaşı'nda Marcus Junius Brutus yenilgiye uğradı.
  • 1911 – Birinci Balkan Savaşı sırasında Bulgaristan ve Sırbistan Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
  • 1929 – New York Borsası'nda büyük düşüş başladı, "Kara Perşembe" olarak bilinen ekonomik buhran dönemi başladı.
  • 1956 – Macaristan'da Sovyet egemenliğine karşı halk ayaklanması başladı.
  • 1958 – Kanada'daki Springhill madeninde meydana gelen göçükte 75 madenci öldü.
  • 1983 – Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ABD ve Fransız askeri üslerine yönelik bombalı saldırılarda 299 kişi yaşamını yitirdi.
  • 2001 – Apple, ilk iPod modelini tanıttı.
  • 2011 – Türkiye saatiyle 13.41'de Van'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi; 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1915 – Vedat Türkali, yazar ve senarist.
  • 1938 – Ali Kırca, gazeteci ve haber sunucusu.
  • 1970 – Zeynep Tokuş, oyuncu.
  • 1980 – Cem Adrian, müzisyen.
  • 1817 – Pierre Larousse, Fransız sözlük yazarı.
  • 1844 – Robert Bridges, İngiliz şair.
  • 1869 – John Heisman, Amerikalı futbol antrenörü (Heisman Kupası'nın isim kaynağı).
  • 1940 – Pelé, Brezilyalı futbolcu.
  • 1954 – Ang Lee, Tayvanlı film yönetmeni.
  • 1959 – "Weird Al" Yankovic, Amerikalı müzisyen.
  • 1976 – Ryan Reynolds, Kanadalı aktör.

Tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1993 – Lice olaylarında yaşamını yitiren sivil ve askerler.
  • 2011 – Van depreminde hayatını kaybeden yüzlerce kişi.
  • M.Ö. 42 – Marcus Junius Brutus, Roma senatörü ve Julius Caesar'ın suikastındaki baş aktörlerden.
  • 1812 – Claude-François de Malet, Fransız general.
  • 1935 – Dutch Schultz, Amerikalı gangster.
  • 1939 – Zane Grey, Amerikalı yazar.
  • 1986 – Edward Adrian Wilson, İngiliz kutup kâşifi.
  • 2005 – Florence Griffith Joyner, Amerikalı atlet.
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Piyasaların gözü bu kararda! Ekonomistler tek tahminde birleşti
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Resmen gol yağdı! Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler

Galatasaray'ın sıradaki rakibini paramparça ettiler
Barış Alper'e büyük şok! Oyundan çıkarken neye uğradığını şaşırdı

Barış'a büyük şok! Maç 3-0 devam ederken neye uğradığını şaşırdı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı

Desibel ölçümü yapan Norveçliler taraftarın gazabına uğradı
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor

Okan Buruk açıkladı! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor
'İncinmissin' videosu ile tanınan fenomen kamyonda ölü bulundu

"İncinmissin" videosu ile tanınan fenomenin şüpheli ölümü
Londra'da kahvesini kanalizasyona döken Türk kadına 150 sterlin ceza

Kalan kahvesini kanalizasyona döktü, binlerce lira ceza kesildi
Bakanlıktan Mansur Yavaş'a savunma için 1 hafta süre

Bakanlık süre verdi! Mansur Yavaş'ın 1 haftası var
Arda Güler'in Real Madrid'i zorlu maçta Kenan Yıldızlı Juventus'u üzdü

Arda ve Kenan karşı karşıya geldi! İşte dev maçta kazanan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.