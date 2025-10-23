Tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
23 Ekim, tarihin akışında derin izler bırakan olaylara ev sahipliği yapan, önemli dönüm noktalarının kaydedildiği bir gündür. Bu tarih, siyasetten bilime uzanan geniş bir yelpazede pek çok gelişmeyi içinde barındırır. Peki, tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?
23 Ekim, tarihin yönünü değiştiren olaylara tanıklık etmiş; siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında derin izler bırakmış bir gün olarak anılmaktadır. Gelin, bu özel tarihte yaşanan unutulmaz gelişmelere birlikte göz atalım.
OLAYLAR
- 1923 – Halk Fırkası (daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi) resmen kuruldu.
- 1933 – Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılı kutlamaları hazırlıkları başladı.
- 1993 – Lice'de yaşanan olaylarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, ilçenin büyük bölümü tahrip oldu.
- 2011 – Van depremi meydana geldi.
- 42 M.Ö. – İkinci Filipi Savaşı'nda Marcus Junius Brutus yenilgiye uğradı.
- 1911 – Birinci Balkan Savaşı sırasında Bulgaristan ve Sırbistan Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
- 1929 – New York Borsası'nda büyük düşüş başladı, "Kara Perşembe" olarak bilinen ekonomik buhran dönemi başladı.
- 1956 – Macaristan'da Sovyet egemenliğine karşı halk ayaklanması başladı.
- 1958 – Kanada'daki Springhill madeninde meydana gelen göçükte 75 madenci öldü.
- 1983 – Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ABD ve Fransız askeri üslerine yönelik bombalı saldırılarda 299 kişi yaşamını yitirdi.
- 2001 – Apple, ilk iPod modelini tanıttı.
- 2011 – Türkiye saatiyle 13.41'de Van'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi; 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.
DOĞUMLAR
- 1915 – Vedat Türkali, yazar ve senarist.
- 1938 – Ali Kırca, gazeteci ve haber sunucusu.
- 1970 – Zeynep Tokuş, oyuncu.
- 1980 – Cem Adrian, müzisyen.
- 1817 – Pierre Larousse, Fransız sözlük yazarı.
- 1844 – Robert Bridges, İngiliz şair.
- 1869 – John Heisman, Amerikalı futbol antrenörü (Heisman Kupası'nın isim kaynağı).
- 1940 – Pelé, Brezilyalı futbolcu.
- 1954 – Ang Lee, Tayvanlı film yönetmeni.
- 1959 – "Weird Al" Yankovic, Amerikalı müzisyen.
- 1976 – Ryan Reynolds, Kanadalı aktör.
ÖLÜMLER
- 1993 – Lice olaylarında yaşamını yitiren sivil ve askerler.
- 2011 – Van depreminde hayatını kaybeden yüzlerce kişi.
- M.Ö. 42 – Marcus Junius Brutus, Roma senatörü ve Julius Caesar'ın suikastındaki baş aktörlerden.
- 1812 – Claude-François de Malet, Fransız general.
- 1935 – Dutch Schultz, Amerikalı gangster.
- 1939 – Zane Grey, Amerikalı yazar.
- 1986 – Edward Adrian Wilson, İngiliz kutup kâşifi.
- 2005 – Florence Griffith Joyner, Amerikalı atlet.