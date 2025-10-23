Tarihte bugün ne oldu? 23 Ekim tarihinde tarihte neler oldu?

23 Ekim, tarihin yönünü değiştiren olaylara tanıklık etmiş; siyaset, bilim, kültür ve toplum alanlarında derin izler bırakmış bir gün olarak anılmaktadır. Gelin, bu özel tarihte yaşanan unutulmaz gelişmelere birlikte göz atalım.

OLAYLAR

1923 – Halk Fırkası (daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi) resmen kuruldu.

1933 – Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılı kutlamaları hazırlıkları başladı.

1993 – Lice'de yaşanan olaylarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, ilçenin büyük bölümü tahrip oldu.

2011 – Van depremi meydana geldi.

42 M.Ö. – İkinci Filipi Savaşı'nda Marcus Junius Brutus yenilgiye uğradı.

1911 – Birinci Balkan Savaşı sırasında Bulgaristan ve Sırbistan Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1929 – New York Borsası'nda büyük düşüş başladı, "Kara Perşembe" olarak bilinen ekonomik buhran dönemi başladı.

1956 – Macaristan'da Sovyet egemenliğine karşı halk ayaklanması başladı.

1958 – Kanada'daki Springhill madeninde meydana gelen göçükte 75 madenci öldü.

1983 – Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ABD ve Fransız askeri üslerine yönelik bombalı saldırılarda 299 kişi yaşamını yitirdi.

2001 – Apple, ilk iPod modelini tanıttı.

2011 – Türkiye saatiyle 13.41'de Van'da 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi; 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

DOĞUMLAR

1915 – Vedat Türkali, yazar ve senarist.

1938 – Ali Kırca, gazeteci ve haber sunucusu.

1970 – Zeynep Tokuş, oyuncu.

1980 – Cem Adrian, müzisyen.

1817 – Pierre Larousse, Fransız sözlük yazarı.

1844 – Robert Bridges, İngiliz şair.

1869 – John Heisman, Amerikalı futbol antrenörü (Heisman Kupası'nın isim kaynağı).

1940 – Pelé, Brezilyalı futbolcu.

1954 – Ang Lee, Tayvanlı film yönetmeni.

1959 – "Weird Al" Yankovic, Amerikalı müzisyen.

1976 – Ryan Reynolds, Kanadalı aktör.

ÖLÜMLER