Tarihte bugün ne oldu? 11 Eylül tarihinde neler oldu?

11 Eylül, takvim yapraklarında sıradan bir tarih gibi dursa da, hem Türkiye'de hem de dünya çapında iz bırakan pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. Siyasi kırılma anlarından toplumsal hareketlere, bireysel yaşam öykülerinden küresel dönüşümlere uzanan geniş bir yelpazede, bu tarih hafızalarda yer eden gelişmelerle doludur. "11 Eylül'de neler yaşandı?" sorusu, geçmişin izlerini bugüne taşıyan dikkat çekici cevaplar barındırır. Şimdi, bu özel günün ardında yatan tarihi anlar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1509 – İstanbul'da büyük bir deprem meydana geldi; "Küçük Kıyamet" olarak bilinir.

1515 – Diyarbakır Osmanlı egemenliğine geçti.

1623 – IV. Murat Osmanlı'da tahta çıktı.

1756 – Rusya'da ilk tiyatro kuruldu.

1855 – Osmanlı'da ilk telgrafla haberleşme başladı.

1875 – Ruslar, Kokand'ı işgal etti.

1882 – Almanya'da ilk antisemitizm konferansı düzenlendi.

1894 – Londra'da sarhoş halde araç kullandığı için trafik cezası verilen ilk otomobil sürücüsü oldu.

1918 – İngiliz savaş muhabiri Charles Repington, süren savaşı "Birinci Dünya Savaşı" olarak ilk kez nitelendirdi.

1920 – Türkiye Komünist Partisi (TKP), Bakü'de kuruldu.

DOĞUMLAR

1659 – Henry Purcell (İngiliz besteci)

1892 – Arthur Compton (ABD'li fizikçi, Nobel Ödülü sahibi)

1897 – Georges Bataille (Fransız sosyolog ve yazar)

1914 – Robert Wise (Amerikalı film yönetmeni)

1937 – Jared Diamond (ABD'li biyolog ve yazar)

1938 – Karl Lagerfeld (Alman moda tasarımcısı)

1943 – Tezer Özlü (Türk yazar)

1945 – Jose Feliciano (Porto Rikolu şarkıcı)

ÖLÜMLER