Uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenilen ünlü oryantal Tanyeli'nin ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Tanyeli'nin vasiyeti üzerine kendisi gibi kansere yenilen annesi Yeşilçam yıldızı Dolgun Sezer'in yanına defnedileceği bildirildi. Tanyeli vasiyeti ne?

TANYELİ VASİYETİ NE?

Tanyeli'nin vasiyeti üzerine 2015 yılında kendisi gibi kanserden hayatını kaybeden Yeşilçam yıldızı Dolgun Sezer'in yanına defnedileceği bildirildi. Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, cenaze bilgilerini kullandığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili eşim Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Cenazesi 18 Mart Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Bodrum aile mezarlığına defnedilecektir."

OĞLUNDAN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Tanyeli'nin oğlu Taylan, annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşım yürekleri yaktı. Annesinin hastanede tedavi görürken çekilen bir fotoğrafının siyah-beyaz halini paylaşan Taylan, paylaşımına beyaz güvercin emojisi ekledi.

"TABURCU OLACAĞIM İNŞALLAH" DEMİŞTİ

4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantal 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajında, "Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" demişti.

TANYELİ KİMDİR?

Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir'de doğdu. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, küçük yaşlardan itibaren dansa ilgi duyan sanatçı, bu alanda kendini geliştirerek oryantal sanatına adım attı. 1980'li yıllarda büyük bir çıkış yakalayarak dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çekti. Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tanyeli, sahne performansları, televizyon programları ve uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil etti. Sanat hayatı boyunca birçok farklı projede yer alan Tanyeli, yalnızca sahne performanslarıyla değil, oryantal dans eğitmenliği yaparak da dikkat çekti. Dansı daha geniş kitlelere ulaştırmak ve yeni nesil dansçılara ilham kaynağı olmak adına çalışmalar yürüttü.