Tanyeli kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Tanyeli kaç yaşında, nereli? Tanyeli biyografisi!

Tanyeli, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Şarkıcı Tanyeli kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli? Tanyeli biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli? Tanyeli biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

TANYELİ KİMDİR?

İzmir doğumlu olan Tanyeli, 51 yaşındadır ve gerçek ismi Öznuh Kral'dır. 1996 yılından beridir yaşantısını senenin yarısında Avustralya Sidney'de sürdürmektedir. Mektupları Evrene Gönderdim adlı bir kitap yazmış ve bu kitapta hayatını anlatmıştır. Bugüne kadar Dans Et Benle, Turkish Belly Dances ve Dansın Kraliçeleri isimli albümleri bulunuyor.