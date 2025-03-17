Tanyeli aslen nereli?

Eski oryantal sanatçısı Tanyeli'nin son dakika sağlık durumu merak edilmeye başladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendiren Tanyeli'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Tanyeli cenazesi ne zaman, nerede defnedilecek?

TANYELİ ASLEN NERELİ?

Doğum: 15 Ocak 1971 (54 yaşında), İzmir, Türkiye

Çocukları: Taylan Sadıkoğlu, Teoman Kral

Eşi: İlker Sünnili (e. 2014)

Gerçek adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1 Ocak 1972 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kariyerine erken yaşlarda adım atan başarılı dansçı, oryantal sanatını Türkiye ve dünyada en iyi şekilde temsil eden isimlerden biri olmuştur.

Tanyeli, çocukluk yıllarını Çocuk Esirgeme Kurumu'nda geçirmiştir. Hayatın erken yaşlarında karşısına çıkardığı zorluklara rağmen dansa olan tutkusu onu sahnelere taşımıştır.

1980'li yıllarda oryantal dansıyla büyük bir çıkış yaparak sahne dünyasında adından söz ettirmiştir. Dans yeteneği, sahne enerjisi ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmıştır.

Televizyon programları, sahne gösterileri ve uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil eden Tanyeli, zaman içinde dans eğitmenliği yaparak yeni nesil dansçılara ilham kaynağı olmuştur. Oryantal dansı bir sanat dalı olarak daha geniş kitlelere tanıtma misyonunu üstlenerek birçok farklı projeye imza atmıştır.

Sağlık sorunlarıyla da mücadele eden Tanyeli, 2020'li yıllarda mide kanseri teşhisi almış ve bu süreçte güçlü duruşuyla sevenlerine ilham vermiştir.