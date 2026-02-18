Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Suudi Arabistan'ın ramazan hilalinin görüldüğünü açıklamasının ardından birçok ülkede ilk sahur yapıldı. Irak merkezli Rudaw kanalının sahur programında Kürt sanatçı Semira Karzan'ın Kur'an tilaveti dikkat çekti.
- Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi ramazan hilalinin görüldüğünü duyurdu.
- Kürt sanatçı Semira Karzan, Irak merkezli Rudaw televizyonunda sahur programında canlı yayında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.
Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, ramazan hilalinin görüldüğünü duyurdu. Açıklamanın ardından Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen, Filistin, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Kuveyt, Bahreyn ve Lübnan'da ramazan ayı başladı ve ilk sahurlar dün gece yapıldı.
SAHUR PROGRAMINDA DİKKAT ÇEKEN İSİM
Irak merkezli yayın yapan Rudaw televizyonunda sahur programında sürpriz bir isim yer aldı. Kürt sanatçı Semira Karzan, canlı yayında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Program, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.
Kaynak: Haberler.com