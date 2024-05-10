TANIK GÖSTERME NEDİR? Tanık gösterme ne demek? İşte örnekler...

Tanık gösterme, yazarın savunduğu tezi desteklemek amacıyla konuyla ilgili uzmanların görüşlerine başvurmasıdır.TANIK GÖSTERME NEDİR? Tanık gösterme ne demek? İşte ayrıntılar...

TANIK GÖSTERME NEDİR?

Bu yöntem, yazının inandırıcılığını artırır ve okuyucuya tezin doğruluğunu kanıtlamak için somut bir kanıt sunar. Yazar, düşüncelerini pekiştirmek için uzmanların sözlerini alıntılar ve bu şekilde tezini destekler. Bu yöntem, yazının güvenilirliğini ve etkileyiciliğini artırır. Tanık gösterme, yazarın tezini doğrulamak ve okuyucuyu ikna etmek için kullandığı etkili bir tekniktir.

TANIK GÖSTERME ÖRNEKLERİ

Tanık gösterme, yazıda savunulan düşüncenin doğruluğunu kanıtlamak için ünlü kişilerin sözlerine başvurmak anlamına gelir. Örneğin, Nurullah Ataç'ın "Deneme Benin Ülkesidir." ifadesi, denemenin önemini vurgular. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözü, barışın önemini vurgular. Küçük prensin "Çölü güzelleştiren, bir yerlerde bir kuyu saklıyor olmasıdır." sözü, derin anlamlar içerir. Atatürk'ün "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözü ise öğretmenlik mesleğinin önemini ve etkisini dile getirir. Bu örnekler, tanık gösterme yönteminin etkili bir şekilde kullanıldığına işaret eder.

TANIK GÖSTERME İLE ALINTI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Alıntı yapmak, bir yazının belirli bir bölümünü ya da ifadelerini başka bir yazıda kullanmaktır. Tanık gösterme ise bir kişinin veya uzmanın düşüncesiyle aynı fikirde olduğu bir kişiyi veya görüşü öne sürmek, referans göstermek anlamına gelir. İkisi arasında bir fark vardır. Ancak, tanık gösterme sırasında yazarlar genellikle alıntılar yaparak savundukları tezi güçlendirmeye çalışırlar. Bu durumda, alıntılar tanık göstermenin bir parçası olarak kullanılır ve tezi desteklemek için kanıt olarak sunulur.