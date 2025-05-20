2019 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon yapıldı. İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ile birlikte 22 İBB çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Taner Çetin kimdir? Taner Çetin kaç yaşında, nereli?

TANER ÇETİN KİMDİR?

Taner Çetin, 1962 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde doğmuştur. Konya Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, uzun yıllar boyunca Silivri'de halk oyunları eğitmenliği yapmıştır.

Taner Çetin'in kültür ve sanat alanındaki kariyeri, 1990 yılında Silivri Belediyesi Kültürevi'nde halk oyunları eğitmenliğiyle başlamıştır. 1992 yılında aynı kurumda müdürlük görevine getirilmiş ve 1996 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. Bu dönemde, Silivri'de birçok gencin kültür ve sanatla tanışmasına öncülük etmiştir.

Taner Çetin, 2000 ile 2014 yılları arasında Avcılar Belediyesi'nde Kültür Müdürü olarak görev yapmıştır. Bu süre zarfında, Avcılar ve çevresinde oturan gençlerin kültür ve sanatla tanışmasına yardımcı olmuş, düzenlediği organizasyonlarla bölgenin kültürel yaşamına katkı sağlamıştır.

2014 yılında Beylikdüzü Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne atanmış ve burada Beylikdüzü Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın kurulmasına öncülük etmiştir.

2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atanmıştır. Bu görevinde, İstanbul genelinde halkla ilişkiler faaliyetlerinin koordinasyonunu üstlenmiştir.

TANER ÇETİN'E RÜŞVET SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, Murat Ongun'a bağlı olarak Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de karıştığı eylemlere ilişkin yürütülen soruşturmada; Taner Çetin'in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet olarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle birtakım taşınır ve taşınmaz mal varlıkları edindiği iddia edildi.

MASAK RAPORLARINA YANSIDI

MASAK raporlarına göre, Taner Çetin'in söz konusu satın almalarda ödemeleri Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı ve yine bu firmalardan, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin diğer personellerine para gönderildiği iddia edildi.

Ayrıca, Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı belirlenen yaklaşık 22 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.