Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, itirafçı olup tahliye oldu. Geçen hafta perşembe günü adli kontrolle serbest kalan Çağlı, "Mehmet Akif Ersoy bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirmece oynar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim" diye ifade verdiği iddia edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın medyaya yönelik yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanan Taner Çağlı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
İTİRAFÇI OLDU
İtirafçı olan ve geçen hafta perşembe günü yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilen Çağlı'nın, ifadesinde çok sayıda isim verdiği ve uyuşturucu partilerinin düzenlendiği bazı adresleri anlattığı belirtildi.
MEHMET AKİF ERSOY UYUŞTURUCUYU İSTANBUL'DAN GETİRİYORDU
Gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre Taner Çağlı, aynı soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında da çeşitli itiraflarda bulundu. Çağlı, ifadesinde, "Mehmet Akif tekneye uyuşturucuyu İstanbul'dan getiriyordu. Uyuşturucuyu uçaktan geçirdiğini, aranmadığını söylüyordu" dedi.
"SEVGİLİMLE ŞİŞE ÇEVİRME OYNAMAK İSTEDİ, SİNİRLENDİM"
Taner Çağlı'nın ifadesinde yer alan bir diğer bölümde ise sosyal ortamlara ilişkin iddialar dikkat çekti. Çağlı'nın, "Akif bir kadını gözüne kestirirse hemen şişe çevirme oynar. Şişe çevirmece sırasında kadın düşüyor mu düşmüyor mu diye bakar. Benim sevgilimle de oynamak istedi. Ben sinirlendim" şeklinde beyanda bulunduğu öne sürüldü.