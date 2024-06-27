Taksim Delisi Cenk öldü mü? Taksim Delisi Cenk (Buse) yaşıyor mu?

Zaman zaman anlattığı hikayelerle zaman zaman esprileriyle birçoğumuzun yakından tanıdığı Taksim Delisi Cenk son günlerde gündem oldu. Peki, Taksim Delisi Cenk öldü mü? Taksim Delisi Cenk (Buse) yaşıyor mu?

TAKSİM DELİSİ CENK KİMDİR?

Taksim Delisi Cenk, özellikle Instagram Reels videoları ile tanınıyor. Taksim civarının tanınmış bir yüz haline gelen ve asıl adı Cenk Gülçe olan vatandaş1971 doğumlu ve Bursalıdır.

Sosyal medyada sokak röportajlarında keşfedilmiştir.

Bipolar hastalığı olduğu iddia edilen Cenk Gülçe, ayrıca Dissosiyasyon ve dissosiyatif bozukluklar, hatta Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) hastasıdır.

Ün kazandığı en önemli özelliği ise tekrarladığı kalıplaşmış cümleleriyle sokak röportajlarında demeçler vermesidir. Videolarında bazen tuhaf veya anlaşılmaz ifadeler kullanmasıyla bilinir.

TAKSİM DELİSİ CENK ÖLDÜ MÜ?

Birçok sosyal medya platformunda Cenk Gülçe'nin öldürüldüğüne dair haberler ve gönderiler dolaşsa da şu anda bunun için resmi olarak açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.