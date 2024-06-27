Üye Girişi
Haberler

Taksim Delisi Cenk öldü mü? Taksim Delisi Cenk (Buse) yaşıyor mu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim Delisi Cenk, yıllardır sosyal medyada sık sık karşılaştığımız yüzlerden bir tanesi. Zaman zaman anlattığı hikayelerle zaman zaman esprileriyle birçoğumuzun yakından tanıdığı Taksim Delisi Cenk ya da Taksimli Cenk, 'Buse' lakabıyla da tanınıyor. Taksim Delisi Cenk (Buse) yaşıyor mu? Taksim Delisi Cenk öldü mü?

Zaman zaman anlattığı hikayelerle zaman zaman esprileriyle birçoğumuzun yakından tanıdığı Taksim Delisi Cenk son günlerde gündem oldu. Peki, Taksim Delisi Cenk öldü mü? Taksim Delisi Cenk (Buse) yaşıyor mu?

TAKSİM DELİSİ CENK KİMDİR?

Taksim Delisi Cenk, özellikle Instagram Reels videoları ile tanınıyor. Taksim civarının tanınmış bir yüz haline gelen ve asıl adı Cenk Gülçe olan vatandaş1971 doğumlu ve Bursalıdır.

Sosyal medyada sokak röportajlarında keşfedilmiştir.

Bipolar hastalığı olduğu iddia edilen Cenk Gülçe, ayrıca Dissosiyasyon ve dissosiyatif bozukluklar, hatta Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) hastasıdır.

Ün kazandığı en önemli özelliği ise tekrarladığı kalıplaşmış cümleleriyle sokak röportajlarında demeçler vermesidir. Videolarında bazen tuhaf veya anlaşılmaz ifadeler kullanmasıyla bilinir.

TAKSİM DELİSİ CENK ÖLDÜ MÜ?

Birçok sosyal medya platformunda Cenk Gülçe'nin öldürüldüğüne dair haberler ve gönderiler dolaşsa da şu anda bunun için resmi olarak açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sosyal Medya Taksim Sosyal Medya Gündem Yaşam Haberler

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bakmadan Geçme

28 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title