Tahsin Erdem kimdir? CHP Zonguldak Belediye Başkan Adayı Tahsin Erdem kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Zonguldak Belediye Başkan adayı ise Tahsin Erdem oldu. Tahsin Erdem kimdir? Tahsin Erdem nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TAHSİN ERDEM KİMDİR?

Tahsin Erdem, 1964 yılında Zonguldak'ta doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak'ta tamamladıktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Muhasebe bölümünden mezun olmuştur. Siyasi kariyerine Demokratik Sol Parti Merkez İlçe Başkanlığı ile başlamış ve daha sonra Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda sekreterlik yapmış, ardından başkan yardımcılığına seçilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Zonguldak Belediye Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında Zonguldak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanlığına seçilmiştir. 30 yıldır Mali Müşavir olarak çalışan Tahsin Erdem, evli ve 2 çocuk babasıdır.