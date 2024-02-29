Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, nereli?

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kastamonu Belediye Başkan adayı ise Tahsin Babaş oldu. Vatandaşlar, Tahsin Babaş'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş'ın kaç yaşında, nereli?

TAHSİN BABAŞ KİMDİR?