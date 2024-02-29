Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, nereli?
Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş hakkında merak edilenler. Babaş'ın yaşamı, kariyeri ve politik geçmişi hakkında bilgiler.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kastamonu Belediye Başkan adayı ise Tahsin Babaş oldu. Vatandaşlar, Tahsin Babaş'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş'ın kaç yaşında, nereli?
TAHSİN BABAŞ KİMDİR?
- İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kastamonu'da tamamladı.
- Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Programlar Mahalli İdareler Bölümü Ön Lisans Programı ile üniversitede öğrenim hayatına başlayan Tahsin Babaş, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.
- 1989 senesinde Kastamonu Belediyesi'nde memuriyet hayatına başlayan Tahsin Babaş, 1994-1999 yılları arasında Kastamonu Belediyesi Su Şebeke Şefi olarak görev yapmıştır. Kastamonu Belediyesi'nin Kurucu KASKİ Müdürü olarak 1999 yılından itibaren belediyedeki görevine devam eden Tahsin Babaş, 2013 yılına kadar bu görevini başarı ile sürdürmüştür.
- 2009 yılında KASKİ Müdürlüğü'ne ek olarak Fen İşleri Müdürlüğü görevini yapmıştır.