Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
YouTube'daki konuşması nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve tutuklu yargılandığı dosyada istinaf kararıyla tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, serbest kalmasının ardından arkadaşlarına mesaj gönderdi.

Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, dosyayı inceleyerek Altaylı'nın serbest bırakılmasına hükmetti.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan verilen mahkûmiyet kararının ardından dosya istinafa taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının tahliye taleplerini değerlendirdi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Daire, suçun niteliği, delillerin toplanmış olması, kaçma şüphesinin bulunmaması, verilen ceza miktarı ve Altaylı'nın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliye kararı verdi.

YAKIN ÇEVRESİNE MESAJ YOLLADI

Öte yandan Oda TV'de yer alan habere göre tahliye edilen Fatih Altaylı'nın yakın çevresine bir mesaj gönderdiği belirtildi. Altaylı'nın mesajında "Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

