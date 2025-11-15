Sydney Sweeney kimdir? Sydney Sweeney kaç yaşında, nereli?

Hollywood'un yükselen yıldızlarından Sydney Sweeney, ekranlarda dikkat çekici performanslarıyla izleyiciyi her seferinde kendine hayran bırakıyor. Peki, bu genç aktris aslında kim? Euphoria'daki başrolüyle milyonların tanıdığı Sweeney'in kariyer yolculuğu, küçük rollerde başlayan bir serüvenin ardından nasıl Hollywood'un parlak yıldızlarından biri haline geldi? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SYDNEY SWEENEY KİMDİR?

Sydney Bernice Sweeney, Amerikalı bir aktris ve girişimcidir. Genç yaşta oyunculuğa ilgi duymaya başlamış ve ailesiyle Los Angeles'a taşınarak profesyonel kariyerine adım atmıştır. Televizyon ve sinema dünyasında hem drama hem de gençlik dizilerinde çeşitli roller üstlenmiştir.

Özellikle HBO dizisi Euphoria'da başrol oynayarak geniş kitlelerce tanınmıştır. Ayrıca Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood filminde küçük bir rol üstlenmiş ve Netflix'in Everything Sucks!, Hulu'nun The Handmaid's Tale ve HBO mini dizisi Sharp Objects gibi yapımlarda yer almıştır.

SYDNEY SWEENEY KAÇ YAŞINDA?

Sydney Sweeney, 12 Eylül 1997 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

SYDNEY SWEENEY NERELİ?

Sweeney, Amerika Birleşik Devletleri, Washington Eyaleti, Spokane şehrinde doğmuş ve büyümüştür.

SYDNEY SWEENEY'İN KARİYERİ

TELEVİZYON: Sweeney, konuk oyuncu olarak 90210, Criminal Minds, Grey's Anatomy, Pretty Little Liars gibi dizilerde yer aldı. 2018'de Netflix dizisi Everything Sucks!'ta Emaline Addario karakterini canlandırdı. The Handmaid's Tale ve Sharp Objects gibi mini dizilerde rol aldı. 2019'dan itibaren HBO dizisi Euphoria'da başrol oynadı. 2021'de The White Lotus mini serisinde Olivia Mossbacher karakterini canlandırdı.

SİNEMA: Kariyerine 2009'da ZMD: Zombies of Mass Destruction ile başlayan Sweeney, Once Upon a Time in Hollywood, Big Time Adolescence, Nocturne, Downfalls High ve Night Teeth gibi filmlerde rol aldı. Gelecek projeler arasında Silver Star ve The Players Table yer almaktadır.

DİĞER AKTİVİTELER: Sweeney, MMA eğitimi almış bir dövüşçüdür ve girişimcilik ile ilgilenmektedir. Şubat 2022'den beri uzun süreli erkek arkadaşı Jonathan Davino ile nişanlıdır.