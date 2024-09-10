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Şuursuz Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şuursuz Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Şuursuz Aşk filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Şuursuz Aşk konusu, özeti ve Şuursuz Aşk oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Şuursuz Aşk filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Şuursuz Aşk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Şuursuz Aşk filmini izleyecek olanların merak ettiği Şuursuz Aşk konusu nedir, Şuursuz Aşk oyuncuları kimler ve Şuursuz Aşk özeti gibi konuları inceliyoruz.

ŞUURSUZ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Doğuştan engelli olan Yusuf'un hayattaki tek amacı, üniversitenin kampüs girişinde simit satıp annesine ekmek götürebilmektir. Siyaset ile uzaktan yakından ilgisi olmayan Yusuf, ihtilalin kaos ortamından nasibini alır. Yaşananların ardından genç adam gözünü, akıl ve ruh sağlığı rehabilitasyon merkezinde açar. Yusuf'un yolu burada, uzun zamandır hastanede kalan ve geçmişin izleriyle boğuşan Menekşe ile kesişir. Aynı hastanede iyileşmeye çalışan Yusuf ve Menekşe, birbirlerini tanıdıkça bihaber oldukları aşk duygusu ile tanışır. Bu durum onların yeniden doğumuna sebep olacaktır.

ŞUURSUZ AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orijinal Adı: Şuursuz Aşk

Türü: Dram, Romantik

Yapım Yılı: 2019 – Türkiye

Yönetmen: Umut Ertek

Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Ebru Şahin, Burcu Kara

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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