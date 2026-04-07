Survivor'da Nefise'den Murat Boz iddiası: İlgisi herkesi çatlattı
Survivor All Star’da birleşme partisine katılan Murat Boz, Deniz Seki ve Burak Kut’un ardından yarışmacılar arasındaki diyaloglar gündem olmaya devam ediyor. Nefise Karatay’ın Murat Boz hakkında yaptığı iddialı açıklamalar ise sosyal medyada çok konuşuldu.
- Nefise Karatay, Survivor'da Murat Boz'un kendisiyle ilgilendiğini ve diğer yarışmacıların bu durumdan rahatsız olduğunu iddia etti.
- Seren Ay, Murat Boz hakkında 'Umarım Murat Boz'u da kıskanmaz' şeklinde esprili bir yorum yaptı.
- Survivor birleşme partisinde Bayhan ve Deniz Seki, yıllar sonra aynı sahnede düet yaptı.
Survivor’da her sezon büyük ilgi gören birleşme partisi bu yıl da dikkat çeken anlara sahne oldu. Murat Boz, Deniz Seki ve Burak Kut’un katıldığı gecede hem performanslar hem de yarışmacıların yaşadığı diyaloglar izleyicilerin gündemine oturdu.
NEFİSE'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Murat Boz’un adaya gelmesinden sonra ilgisini gizlemediği konuşulan Nefise Karatay, yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Karatay, “Bütün yarışmacılar Murat Boz’un bana olan ilgisinden çatır çatır çatladı. Bir tek benimle ilgilendi, benim gözümün içine baktı. Görünen köy kılavuz istemez. Benimle ilgilendi diye kıskanmayın.” sözleriyle iddiasını dile getirdi.
SEREN AY DETAYI DA KONUŞULMUŞTU
Öte yandan birleşme partisinin ardından Seren Ay’ın Murat Boz hakkında yaptığı esprili yorum da gündeme gelmişti. Seren Ay’ın nişanlısını kastederek söylediği “Umarım Murat Boz’u da kıskanmaz” sözleri dikkat çekmiş, ardından nişanlısının sosyal medya hesabındaki fotoğrafları bir süre kaldırıp yeniden yüklediği iddia edilmişti.
DÜET PERFORMANSI GÜNDEM OLMUŞTU
Gecede ayrıca yıllar önce Popstar yarışmasında yaşadıkları tartışmayla hafızalara kazınan Bayhan ile Deniz Seki’nin yıllar sonra aynı sahnede buluşması da dikkat çekti. İkilinin düeti sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.