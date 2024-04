Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Aleyna, Berna, Merve ve Damla Can arasında eleme heyecanı yaşandı. Düelloların sonunda adaya veda eden isim Berna oldu. Peki, Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Mavi takıma hangi yarışmacı geçecek?

Düelloda Merve ile Berna, Aleyna'yla da Damla Can eşleşti. Atışları kendi belirleyen Merve, potadan ilk kurtulan isim oldu. Damla Can ve Aleyna arasında oynanan düellonun kazananı ise Damla Can oldu. Final turuna kalan Berna ve Aleyna ise yarışmaya devam edebilmek için mücadele etti. Gecenin sonunda 5-1'lik skorla kazanan Aleyna oldu.

Düello sonunda Aleyna ile tartışan Berna yaptığı veda konuşmasında duygusal anlar yaşayarak "Aleyna emeğini vererek kazandı, ben elimden geleni yapamadım. Ailemle kavuşacak olmak çok güzel. Kaybettiğim için çok üzüldüm. Burada olmaktan gerçekten keyif aldım. Zor zamanlar geçirdik, kalbinizi kırdıysam özür dilerim. Kazasız belasız günleriniz olsun, herkese başarılar" dedi.

