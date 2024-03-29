Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 72. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki!

Survivor yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler, Survivor yeni bölüm fragmanında neler olacağını merakla bekliyor. Survivor son bölümde neler olduğunu merak eden ve Survivor 72. bölüm fragmanını izlemek isteyen izleyici merakla araştırıyor. Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 72. bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor All Star yarışması 72. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 72. bölümde seyirciyi neler bekliyor merak konusu oldu.

SURVİVOR HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Seyircileri yayınlandığı her sezon ekran başına kilitleyen Survivor All Star, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8 ekranlarına geliyor. Survivor saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım,Bozok Goren, Özgür Tetik,Mustafa Kemal Kurt, Atakan Arslan, Hilmi Cem İntepe, Sema Aydemir.

Mavi Takım:Seda Ocak,Berna Canbeldek, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Batuhan Karacakaya

YENİ BÖLÜM FRAGMANI