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Survivor Sema kimdir, hangi sezon yarıştı? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli?

Survivor Sema kimdir, hangi sezon yarıştı? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli?
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Survivor Sema Aydemir kimdir ve hangi yıllar yarıştığı merak ediliyor. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan milli atlet Sema Aydemir kaç yaşında ve nereli olduğu gündeme geliyor. Peki, Survivor Sema kimdir, hangi sezon yarıştı? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli?

Survivor Sema kimdir, hangi sezon yarıştı soruları gündeme gelirken milli atlet Sema Aydemir kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Sema Aydemir hangi yıllar yarıştığı araştırılıyor. Survivor Sema Aydemir kimdir?

SURVİVOR SEMA KİMDİR?

Sema Aydemir, 17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da doğdu. 400 m engelli branşıyla tanınan Türk eski kısa mesafe koşucusu. 2012 Londra Olimpiyatları 4x400 m Millî takımında yer almıştır.

2012 Yaz Olimpiyatları 4x400 m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir, Aydemir'in (Pınar Saka, Birsen Bekgöz, Meliz Redif birlikte) koştuğu 4x400 metre yarışının ikinci eleme serisinde 3.34.71lik dereceyle son sırada kalarak finali göremedi. 2012 Helsinki Avrupa Şampiyonası'na katılmıştır ve 400 m engelli ve 4x400 m bayrak yarışında takım arkadaşları (Meliz Redif, Özge Gürler ve Pınar Saka) ile yarışmıştır.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62 sn'lik derecesiyle elde etmiştir.

2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşanmıştır.

Survivor Sema kimdir, hangi sezon yarıştı? Sema Aydemir kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR SEMA AYDEMİR HANGİ YILLAR YARIŞTI?

21 Ocak 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlayan Survivor 2017 ve 2018 yılında yayımlanan Survivor 2018 yarışmasında ünlüler kadrosunda yer almıştır. 2022'de de Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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