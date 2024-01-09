Survivor Seda Aktuğlu kimdir, kaç yaşında? Seda Aktuğlu Kolombiya ve Dominik'i karıştırdı!

Acun Ilıcalı'nın "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurduğu Survivor ekibine yapılan polis baskınının perde arkası ortaya çıktı. Ardından Survivor Seda Aktuğlu kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor Seda Aktuğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor'da Dominik polisi neden operasyon düzenledi?

SURVIVOR'DA DOMİNİK POLİSİ NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Acun Ilıcalı'nın "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurduğu Survivor ekibine yapılan polis baskınının perde arkası ortaya çıktı. Seda Aktuğlu'nun Kolombiya'da bir kadının telefonunu isteyip babasına mesaj göndermek istemesi ve gencin Seda'nın kaçırıldığını düşünmesi iki ülkenin polisini harekete geçirdi.

SURVIVOR SEDA AKTUĞLU KİMDİR?

Seda Aktuğlu, 24 Nisan 1987 tarihinde Almanya'da doğdu. İzmir kökenli olan Seda Aktuğlu'nun ailesinde bir de ağabey bulunmaktadır. Almanya'da eğitim hayatına başlayan Seda Aktuğlu, 2003 yılında lise öğrenimine Eskişehir'de devam etti. Üniversite eğitimine adım atan Aktuğlu, 2006 yılında Marmara Üniversitesi'nde Almanca Öğretmenliği bölümünü kazandı. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında eğitim aldı. Seda Aktuğlu, "Var mısın Yok musun" yarışmasına katılarak, son iki kutuya 200 TL ve 100.000 TL ile girmeyi başardı. Kutusunda bulunan 100.000 TL teklifi kabul ederek, 34.000 TL kazanç elde etti. Aynı zamanda Seda Aktuğlu, Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olmuştur.