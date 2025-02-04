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Survivor Poyraz kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2025 Survivor Poyraz kaç yaşında, evli mi?

Survivor Poyraz kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2025 Survivor Poyraz kaç yaşında, evli mi?
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Survivor kadroları merak ediliyor Peki, Survivor Poyraz kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 20245Survivor Poyraz kaç yaşında, evli mi?

Survivorizleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.Survivor Poyraz de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Poyraz kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı?

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

26 Aralık 1994 doğumlu Poyraz, İzmirlidir. Arkadaşlarını soyadı ile seslenmesinde ötürü adı Poyraz sanılsa da Asıl adı Yiğit'tir. Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı. Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Survivor Poyraz kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2025 Survivor Poyraz kaç yaşında, evli mi?

İlk kez katıldığı Survivor 2021 yarışmasında finale İsmail Balaban ile birlikte kalan Yiğit Poyraz, SMS oylaması sonucunda ikinci olarak yarışmayı tamamlamıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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