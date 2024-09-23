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Survivor Nisa evlendi mi? Nisa Bölükbaşı'nın eşi Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında?

Survivor Nisa evlendi mi? Nisa Bölükbaşı'nın eşi Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında?
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Survivor Nisa evlendi mi, kiminle evlendi ve eşi kimdir soruları gündeme geliyor. Nisa Bölükbaşı, geçen haziran ayında nişanlandığı fenomen Yiğit İnandı ile dün evlendi. Survivor Nisa'nın eşi Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında?

Survivor Nisa evlendi mi, eşi kim? Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, geçen haziran nişanlandığı fenomen Yiğit İnandı ile sade bir törenle evlendi. Nisa Bölükbaşı'nın eşi Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR NİSA EVLENDİ Mİ?

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, haziran ayında nişanlandığı fenomen Yiğit İnandı ile dün sade bir nikâh töreniyle evlendi. Yiğit İnandı, nikâh öncesinde Instagram'da "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla bir fotoğraf paylaştı. Nisa Bölükbaşı da nikâh sonrası eşiyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada yayınladı.

Survivor Nisa evlendi mi? Nisa Bölükbaşı'nın eşi Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında?

Survivor Nisa evlendi mi? Nisa Bölükbaşı'nın eşi Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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