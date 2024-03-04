Survivor All Star programında, ,izleyicileri şaşırtan bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Merve Aydın, beklenmedik bir şekilde yere yığıldı ve doktorların müdahalelerine rağmen gözlerini açamadı. Takipçileri, Merve Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi arayışına devam ediyor. SURVİVOR MERVE AYDIN NEDEN BAYILDI? Survivor All Star Merve Aydın kimdir? İşte detaylar...

MERVE AYDIN BAYILDI MI?

Surivor All Star'da aniden yere yığılan yarışmacı Merve Aydın'ın yardımına önce arkadaşları koştu. Oyun sırasında kafasını çarpan Merve Aydın'a ardından doktorlar müdahale etti. Ancak Merve Aydın, doktorların tüm çabasına rağmen gözlerini açamadı. Bu durum, izleyiciler arasında büyük bir endişe ve merak yaratmış durumda. Merve Aydın'ın daha önce de tansiyon düşüklüğü nedeniyle baygınlık geçirdiği biliniyor.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, İstanbul'da 17 Mart 1990'da doğmuştur. Kendisi eski bir atlettir ve 800 metre açıkhava ile salon Türkiye rekorlarını elinde bulundurmaktadır. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda yaşadığı sakatlık, yarışa devam etmesiyle büyük yankı uyandırmıştır. Merve Aydın, 1 Eylül 2018'de Mehmet Akif Filiz ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikleri, Mehmet Barlas Filiz adında bir oğulun dünyaya gelmesiyle tamamlandı.